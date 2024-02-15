Показ мод, живая музыка и мастер-классы: как в Одессе прошла Библионочь-2024 (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» публикует фоторепортаж с библиотечного праздника.

Насыщенная программа была развлекательной и познавательной: дети и взрослые участвовали в краеведческих квизах, мастер-классах, устраивали фотосессии, смотрели театральное представление и показ мод.

Посетителям была представлена увлекательная книжная выставка-инсталляция «Книжная Love Story», где показана вся многогранность такого яркого чувства, как любовь, в любимых классических и современных художественных произведениях, А еще — истории о войне, любви и вере. Произведения, которые всегда касаются души, а особенно сейчас, когда война, к сожалению, стала частью нашей жизни.

Гости участвовали в романтично-юмористической викторине, где испытывали свои знания литературы о любви, а победители получили приятные призы.

Напомним, одесский книжный магазин-кафейня объявил сбор книг для военнослужащих, которые оберегают нас от врага в воздушном пространстве Украины. Каждый желающий присоединиться к акции может приносить книги по адресу ул. Екатерининская, 77.