Подорож ренийців у країну, де поважають синьо-жовтий прапор

У Норвегії ренійці оселилися в українській родині, яка приїхала в Осло чотири роки тому.

Перше, що потрапило в очі у будинку господарів, досить молодої сім’ї, – безліч подяк у рамках на стіні. Усі їх підписали командири різних військових формувань ЗСУ. Ренійці дізналися, що українська діаспора намагається триматися разом, і кожен за можливості допомагає ЗСУ.

Ба більше, до збирання коштів активно підключаються самі норвежці.

Гості з України на власні очі побачили, що допомога Україні – національна політика Норвегії, яку підтримує народ.

Своїми враженнями поділилася Галина Маратаєва, яка очолює ренійський туристичний Клуб вихідного дня:

– Королівство Норвегія надає широку фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні. Зі слів волонтерів, війна в Україні призвела до збільшення постачання в Європу норвезького газу, покращився економічний стан країни, і тому норвежці ще більше стали допомагати Україні.

Багато з них допомагають ЗСУ як волонтери. Наприклад, Veteran Aid Ukraine об’єднує норвезьких ветеранів, котрі збирають та передають допомогу українській армії. За понад два роки вони закупили сотні дронів, комп’ютерів та тепловізорів, а також автомобілі, аптечки та інше необхідне спорядження для ЗСУ.

Волонтери з Ukrainian Freedom Convoys (UFC) закуповують транспортні засоби в Норвегії для українських військових. Керівник організації Уле Кволе – партнер у адвокатському бюро в Осло – сам часто їздить в Україну з допомогою. Першу машину він привіз до нашої країни ще у березні 2022 року. З того часу волонтери передали понад 100 автомобілів для українських військових. Усі донати на діяльність UFC надходять від небайдужих норвежців.

Багато норвежців також долучаються до щоденних українських мітингів перед Парламентом в Осло. Активісти збираються кожного дня від початку повномасштабного вторгнення, щоб нагадувати про війну в Україні та закликати до посилення політичної і військової підтримки у боротьбі з агресором.

Ренійці розповіли, що нерідко бачили українські державні прапори на подвір’ях особистих будинків норвежців. Для українців існує декілька державних програм допомоги, безкоштовне користування громадським транспортом, підтримка родин з дітьми тощо.

А самі українці гуртуються, ведуть активну громадську діяльність і підтримують своїх співвітчизників і свою армію.

На згадку про приємне знайомство гостям з України подарували книжки для Ренійської дитячої бібліотеки українською мовою. Одна з них – з оповіданнями сучасного норвезького письменника Руне Белсвіка про Булькало та його друзів, наївних і відкритих героїв багатьох повчальних історій. Всі ці книги у Норвегії надруковано спеціально для дітей української діаспори – щоб читали рідною мовою.