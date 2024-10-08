Путешествие ренийцев в страну, где уважают сине-желтый флаг

В Норвегии ренийцы поселились в украинской семье, переехавшей в Осло четыре года назад.

Первое, что попало в глаза в доме хозяев, достаточно молодой семье – множество благодарностей в рамках на стене. Все их подписали командиры разных военных формирований ВСУ. Ренийцы узнали, что украинская диаспора пытается держаться вместе, и каждый по возможности помогает ВСУ.

Более того, к сбору средств активно подключаются сами норвежцы.

Гости из Украины воочию увидели, что помощь Украине – национальная политика Норвегии, которую поддерживает народ.

Своими впечатлениями поделилась Галина Маратаева, возглавляющая ренийский туристический Клуб выходного дня:

– Королевство Норвегия оказывает широкую финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине. По словам волонтеров, война в Украине привела к увеличению поставок в Европу норвежского газа, улучшилось экономическое состояние страны, и потому норвежцы еще больше стали помогать Украине.

Многие помогают ВСУ как волонтеры. К примеру, Veteran Aid Ukraine объединяет норвежских ветеранов, которые собирают и передают помощь украинской армии. За более чем два года они закупили сотни дронов, компьютеров и тепловизоров, а также автомобили, аптечки и другое необходимое снаряжение для ВСУ.

Волонтеры из Ukrainian Freedom Convoys (UFC) закупают транспортные средства в Норвегии для украинских военных. Руководитель организации Уле Кволе – партнер в адвокатском бюро в Осло – часто ездит в Украину с помощью. Первую машину он привез в нашу страну еще в марте 2022 года. С этого времени волонтеры передали более 100 автомобилей для украинских военных. Все донаты на деятельность UFC поступают от неравнодушных норвежцев.

Многие норвежцы также приобщаются к ежедневным украинским митингам перед Парламентом в Осло. Активисты собираются каждый день после начала полномасштабного вторжения, чтобы напоминать о войне в Украине и призывать к усилению политической и военной поддержки в борьбе с агрессором.

Ренийцы рассказали, что нередко видели украинские государственные флаги во дворах частных домов норвежцев. Для украинцев существует несколько государственных программ помощи, бесплатное пользование общественным транспортом, поддержка семей с детьми.

А сами украинцы сплачиваются, ведут активную общественную деятельность и поддерживают своих соотечественников и свою армию.

В память о приятном знакомстве гостям из Украины подарили книги для Ренийской детской библиотеки на украинском языке. Одна из них – с рассказами современного норвежского писателя Руне Белсвика о Булькало и его друзьях, наивных и открытых героях многих назидательных историй. Все эти книги в Норвегии опубликованы специально для детей украинской диаспоры – чтобы читали на родном языке.