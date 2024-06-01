Сьогодні, 1 червня – свято у дітей та їхніх батьків

День захисту дітей: час радості та надії на майбутнє

Рішення святкувати Міжнародний день захисту дітей було ухвалено на Всесвітній конференції у Женеві, присвяченій питанням благополуччя дітей, у 1925 році. А 1949 року вирішили, що це свято відзначатимуть 1 червня. Таке рішення підтримали багато країн, у тому числі й Україна.

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Зазначимо, що дату 1 червня було обрано не випадково. Вона символізує початок літа, коли діти можуть насолоджуватися свободою та більше грати на вулиці. Це також наголошує на важливості створення безпечних та щасливих умов для їх розвитку.

А згідно з ще однією версією походження саме цієї дати святкування, в 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (фестиваль човнів-драконів), дата якого якраз припала на 1 червня.

Але як би там не було, День захисту дітей – це час радості та надії на майбутнє. Це свято нагадує нам, як важливо берегти та любити кожну дитину.

День захисту дітей святкують у кожній країні по-різному, але скрізь це веселе та радісне свято.

В Україні зазвичай організовують численні заходи для дітей: фестивалі, концерти, конкурси, спортивні змагання та благодійні акції. У парках та на площах великих міст проводяться театральні вистави, майстер-класи та ярмарки.

Цього дня також часто проходять різноманітні тематичні заняття, де дітям розповідають про їхні права та важливість захисту. Також відбуваються акції, де збирають гроші та речі для допомоги дітям-сиротам, бідним сім’ям та дітям з особливими потребами.

Всесвітній день батьків: привітайте тих, хто подарував вам життя

Набагато менш відомим, але не менш важливим є Всесвітній день батьків, який відзначають також першого дня літа, 1 червня.

День батьків – досить молоде свято: його було проголошено на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року, і, починаючи з 2013 року, відзначається щороку «на честь батьків у всьому світі» першого дня літа – 1 червня.

Мета Дня батьків – наголосити на важливості батьків у житті кожної людини, а також спонукати людей цінувати батьківську роботу.

Цього дня батьки отримують привітання та слова подяки від дітей. А молоді люди, які ще не встигли стати мамами та татами, вітають своїх батьків, а також друзів та знайомих, у яких з’явилася дитина.

Тож не забудьте привітати сьогодні своїх батьків – адже вони головні люди у житті кожної людини. Вони підносять своїм дітям безцінний дар – життя, кохають не за щось, а всупереч усьому, завжди готові підтримати та прийти на допомогу. І нехай у цей день усі, хто зветься мамою та татом, будуть зігріті теплими обіймами та словами кохання та подяки.