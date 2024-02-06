Одесити спостерігали неймовірний захід сонця (фоторепортаж)

Здавалося б, у дні війни немає ні часу, ні бажання звертати увагу на якісь позитивні моменти в нашому житті, наприклад, на красу навколишньої природи і найчастіше неймовірно казкові природні явища. Але сама природа, судячи з усього, з цим не згодна.
Увечері вівторка, 6 лютого, одесити могли спостерігати надзвичайно барвистий захід сонця. Своїми фото городяни охоче діляться у соцдесятах.
А ось які фото надіслали нам читачі «Одеського життя». Чи не так, кожне з них – воістину чарівне?
І, до речі, зауважимо, що такий такий захід сонця – не перший і не єдиний у нашому місті.
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