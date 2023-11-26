Пісні цього одесита неодноразово звучали в голлівудських фільмах

Народився Варшавський в Одесі 1848 року. Він вступив на юридичний факультет Новоросійського університету в Одесі, але провчився там лише рік, і закінчував освіту вже в Києві, в університеті Святого Володимира. Після цього Варшавський став працювати присяжним повіреним, проте доходу ця робота приносила вкрай мало — грошей ледь вистачало на життя.

У Варшавського було захоплення — у вільний час він складав пісні на ідиші. За порадою американського і єврейського драматурга Абрама Гольдфадена Варшавський став виконувати їх у колі друзів, акомпануючи собі на фортепіано. Співав він по пам’яті і ніколи своїх пісень не записував, бо був переконаний, що жодної художньої цінності вони не становлять. Коли ці пісні почув відомий письменник Шолом-Алейхем, то він ледь не розплакався. Письменник порадив колезі опублікувати збірку пісень із нотами до них. Щоб підтримати поета-початківця, Шолом-Алейхем написав передмову до книжки, яка вийшла друком 1901 року. Всупереч очікуванням автора, збірка мала неабиякий успіх серед читачів, а пізніше її неодноразово доповнювали та перевидавали.

Шолом-Алейхем із Варшавським навіть вирушили в гастрольну поїздку, під час якої кожен виступав зі своїми творами. Вони збиралися здійснити гастрольний тур американськими містами, але 1903 року Варшавський поїхав на роботу до Бельгії. Через два роки за станом здоров’я він змушений був повернутися до Києва. Помер поет 1907 року, у свій день народження — 26 листопада.

Пісні Варшавського використовували багато голлівудських режисерів. Наприклад, пісню «Сльози мельника» у виконанні Сидора Беларського можна почути у фільмі Джоела та Ітана Коенів «Серйозна людина». А пісню «На припічку» використав Стівен Спілберг у своєму фільмі «Список Шиндлера».

Джерела: grad.ua, wikiwand.com

Фото: Вікіпедія