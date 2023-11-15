Євген Запорожченко: 125 років від дня народження відомого одеського краєзнавця

Євген Запорожченко народився в Одесі 1898 року і жив в особняку, побудованому для його сім’ї на вулиці Затишній одеським архітектором Юрієм Дмитренком. Запорожченко з дитинства дружив із письменником Валентином Катаєвим, який зробив його одним із героїв своєї повісті «Розбите життя, або Чарівний ріг Оберона».

У роки Першої світової війни Запорожченко служив на флоті. Пароплав, на якому він проходив практику, належав англійській компанії, і коли почалася революція, пароплав до Одеси не повернувся. Запорожченко висадився в одному з югославських портів і вступив до політехнічного інституту в Загребі. Однак за навчання потрібно було платити, і коли гроші закінчилися, Запорожченко перебрався до Парижа, куди його кликав один із колишніх товаришів по службі. Тут він закінчив електротехнічний інститут, займався музикою, багато читав, вивчав мови і спілкувався з багатьма відомими людьми — Буніним, Купріним, Рахманіновим.

Коли почалася Друга світова війна, Запорожченко жив у Ніцці. Німці заарештували його, але друзі допомогли втекти з в’язниці, і Запорожченко вступив до партизанського загону, який перебував у французьких Альпах і бився з фашистами. З початком «холодної війни» французи вислали Запорожченка з країни. Причина для того часу була цілком закономірною — влада запідозрила, що він може бути радянським розвідником.

І Запорожченко повернувся до Одеси. На той час він був уже далеко не молодий, проте вражав оточуючих своєю енергією і широтою інтересів. Багато років на громадських засадах він працював у товаристві охорони пам’яток. Саме завдяки його старанням було відреставровано арку в мавританському стилі на вулиці Пироговській. Запорожченко також надихнув художника Геннадія Гармідера на створення серії малюнків, присвячених старій Одесі. Помер Євген Запорожченко в березні 1990 року.

Джерело: odessa-memory.info