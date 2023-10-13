Новини Одеси та Одеської області

Під захистом орлів: де в Одесі стоїть будинок, що втратив свої ключові прикраси

Під захистом орлів: де в Одесі стоїть будинок, що втратив свої ключові прикраси

Цей будинок в Одесі по вулиці Гаванній, 11, за сто з невеликим років втратив багато ключових архітектурних прикрас. Однак він, як і раніше, продовжує справляти враження своїм незвичайним зовнішнім виглядом.

Створено цей одеський будинок у змішаному стилі історизму та модернізованої еклектики. Точна дата його споруди невідома, проте відомо, що у 1900 році будівлю реконструювали під керівництвом архітектора Семена Ландесмана.

Переробки були заплановані для розміщення в будівлі аптекарського складу, який належав до литовського торговельного будинку Ісаака Сегала. Цей торговий дім займався постачанням медичних товарів і був відзначений медаллю Паризької виставки. На складі зберігалося все, що мало відношення до медицини та гігієни – від мінеральних вод до отруйних трав та від парфумерії до хірургічних інструментів.

Декор будинку частково виконаний у стилі модерну. На це вказують плавні лінії балконів, а також великі дугоподібні фронтони, де видно ретельно виконані кам’яні орли. З усіх постатей, що прикрашали будинок, вони залишилися єдиними, і зараз, наче вартові, несуть свою вахту на фасаді будівлі.

Будинок із орлами. Вулиця Гаванна, 11

За час, що минув з будівництва та реконструкції будівлі, багато декоративних елементів було втрачено. Якщо порівнювати фотографії сучасного будинку з тими, що були зроблені у 1900-х роках, то зміни видно, як то кажуть, неозброєним оком. Будинок втратив розкішні балкони, невеликі карнизи над вікнами — сандриків, а з даху безслідно зникли великі мальовничі скульптури. Щодо балконів, які зараз можна побачити на третьому поверсі будівлі, то, швидше за все, вони з’явилися приблизно у 1920-х роках, оскільки початковим проектом взагалі не було передбачено.

У 1913 році після смерті Сегала одеська філія придбала київську аптекарську установу, яка після революції отримала назву «Держмедторгпром». Наприкінці 1920-х років приміщення будинку переобладнали під житло.

Джерела: archexplorer.wordpress.com, photobuildings.com

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати