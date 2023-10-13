Під захистом орлів: де в Одесі стоїть будинок, що втратив свої ключові прикраси

Створено цей одеський будинок у змішаному стилі історизму та модернізованої еклектики. Точна дата його споруди невідома, проте відомо, що у 1900 році будівлю реконструювали під керівництвом архітектора Семена Ландесмана.

Переробки були заплановані для розміщення в будівлі аптекарського складу, який належав до литовського торговельного будинку Ісаака Сегала. Цей торговий дім займався постачанням медичних товарів і був відзначений медаллю Паризької виставки. На складі зберігалося все, що мало відношення до медицини та гігієни – від мінеральних вод до отруйних трав та від парфумерії до хірургічних інструментів.

Декор будинку частково виконаний у стилі модерну. На це вказують плавні лінії балконів, а також великі дугоподібні фронтони, де видно ретельно виконані кам’яні орли. З усіх постатей, що прикрашали будинок, вони залишилися єдиними, і зараз, наче вартові, несуть свою вахту на фасаді будівлі.

За час, що минув з будівництва та реконструкції будівлі, багато декоративних елементів було втрачено. Якщо порівнювати фотографії сучасного будинку з тими, що були зроблені у 1900-х роках, то зміни видно, як то кажуть, неозброєним оком. Будинок втратив розкішні балкони, невеликі карнизи над вікнами — сандриків, а з даху безслідно зникли великі мальовничі скульптури. Щодо балконів, які зараз можна побачити на третьому поверсі будівлі, то, швидше за все, вони з’явилися приблизно у 1920-х роках, оскільки початковим проектом взагалі не було передбачено.

У 1913 році після смерті Сегала одеська філія придбала київську аптекарську установу, яка після революції отримала назву «Держмедторгпром». Наприкінці 1920-х років приміщення будинку переобладнали під житло.

Джерела: archexplorer.wordpress.com, photobuildings.com

Читайте також: