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Под защитой орлов: где в одессе стоит дом, потерявший свои ключевые украшения

Под защитой орлов: где в одессе стоит дом, потерявший свои ключевые украшения

Этот дом в Одессе по улице Гаванной, 11, за сто с лишним лет лишилось многих ключевых архитектурных украшений. Однако оно по-прежнему продолжает производить впечатление своим необычным внешним видом.

Создан этот одесский дом в смешанном стиле историзма и модернизированной эклектики. Точная дата его постройки неизвестна, однако известно, что в 1900 году здание реконструировали под руководством архитектора Семена Ландесмана. 

Переделки были запланированы для размещения в здании аптекарского склада, который принадлежал литовскому торговому дому Исаака Сегала. Этот торговый дом занимался поставкой медицинских товаров и даже был отмечен медалью Парижской выставки. На складе хранилось все, что имело отношение к медицине и гигиене — от минеральных вод до ядовитых трав и от парфюмерии до хирургических инструментов.

Декор дома частично выполнен в стиле модерна. На это указывают плавные линии балконов, а также большие дугообразные фронтоны, на которых видны тщательно выполненные каменные орлы. Из всех фигур, украшавших дом, они остались единственные, и сейчас, словно стражи, несут свою вахту на фасаде здания.

Дом с орлами. Улица Гаванная, 11

За время, прошедшее с постройки и реконструкции здания, многие декоративные элементы были утрачены. Если сравнивать фотографии современного дома с теми, что были сделаны в 1900-х годах, то изменения видны, что называется, невооруженным глазом. Дом лишился роскошных балконов, небольших карнизов над окнами — сандриков, а с крыши бесследно исчезли крупные живописные скульптуры. Что касается балконов, которые сейчас можно увидеть на третьем этаже здания, то, скорее всего, они появились примерно в 1920-х годах, так как первоначальным проектом вообще не были предусмотрены. 

В 1913 году после смерти Сегала одесский филиал приобрело киевское аптекарское учреждение, которое после революции получило название «Госмедторгпром». В конце 1920-х годов помещения дома были переоборудованы под жилье.

Источники: archexplorer.wordpress.com, photobuildings.com

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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