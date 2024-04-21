Одеситам розповіли унікальні трамвайні історії

Ви все знаєте про історію одеського трамвая? Навіть бачили конку на якійсь старовинній поштівці? Не поспішайте. Бо навіть відомий одеський краєзнавець Дмитро Жданов не випадково згадав під час презентації нової книги про одеський трамвай, що вона вже друга, присвячена цій темі.

Так, друга, бо, нагадаємо, перша книжка про історію трамвая вийшла ще у 2021 році. Але час минає, Дмитро Жданов наполегливо знаходить нові факти, іноді просто унікальні, нові світлини. От і з’явилось нове краєзнавче видання (багато чого в ньому публікується вперше) про наш трамвай, яке й було презентоване одеситам.

Про що ж книжка? «Основні віхи історії одеського трамвая, приправлені кумедними історіями та цікавими подробицями нашого міста», – так розповідає про книжку сам автор.

Історії, історії… Як і коли взагалі з’явився трамвай на вулицях Одеси? Чому жінок зі шпильками у волоссі не пускали в трамвай? А чому в трамваях часто траплялись бійки? А що то був за трамвай, з якого пасажири виходили «чорними» (у сенсі брудними)? Де і які проходили трамвайні колії в минулі часи? Скільки міфів пов’язано з одеським трамваєм? Чому одеські газети постійно приділяли увагу одеському трамваю? Де і коли трамвай довозив пасажирів прямо до моря? Як виглядали трамвайні квитки (талони) в різні часи?..

Питання, питання… Їх так багато. Відповіді – у новій книзі Дмитра Жданова.

А ці унікальні факти! От, наприклад чи знаєте ви, що (хай і зовсім недовго) по Військовому узвозу до порту теж курсував трамвай? А чи знаєте, скільки нереалізованих трамвайних проєктів теж стали своєрідною історією міста?

А родзинки одеської архітектури, пов’язані з появою трамвая! І ці «бельгійки» (зупинки), які ставали кав’ярнями й навіть офіційним житлом, якщо, звісно, їм пощастило і їх не зруйнували, як оту відому зупинку-гриб, що знаходилась поруч з Оперним театром (якби тільки її!).

Як же це все цікаво!..

Додамо, що нове видання має ще й схему трамвайних маршрутів, починаючи з 1905 року. Вказано і назву лінії, і самі маршрути – де починались, де закінчувались…

Де можна придбати книжку? В Книгарні-кав’ярні у пані Галини Дольник за адресою: вул. Єкатерининська, 77. Можна звернутися й до самого пана Дмитра Жданова, зайшовши на його сторінку у Facеbook.

Фото авторки