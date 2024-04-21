Війна, день 788: Часів Яр під «фосфором» та «ракетна небезпека» у Севастополі

Як справи на фронті?

Генштаб ЗСУ інформує: минулої доби сталося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Найактивніші бої продовжуються на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 пункту управління, 2 районам зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

За даними Повітряних сил, протягом дня, 20 квітня 2024 року, в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Росіяни обстрілюють Часів Яр фосфорними снарядами

Місто Часів Яр Донецької області російські окупаційні війська обстрілюють забороненими фосфорними снарядами. Минулого тижня багато таких ударів було по приватному сектору, а цього тижня фосфор летів гаражами та приватними будинками.

У той же час, як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, у місті досі залишаються 690 людей. Здебільшого це люди віком від 65 років, є і молодь, але її дуже мало.

Евакуацію з міста проводити складно через роботу ворожих дронів, та й охочих поїхати небагато. За тиждень звідси евакуювали лише близько 10 місцевих жителів.

Чаус також зазначив, що російські війська обстрілюють Часів Яр з усього озброєння. Гуманітарну допомогу та хліб у місто привозить військова адміністрація.

У Севастополі голосно, а Кримський міст закритий

Вранці 21 квітня у тимчасово окупованому Севастополі у Криму знову було голосно. Окупанти оголосили на півострові «ракетну небезпеку», а Кримський міст закрили для проїзду.

При цьому розспабліки пишуть про вибухи в окупованому Севастополі в районі Севастопольської бухти.

Місцевий гауляйтер Развожаєв заявив про атаку протикорабельної ракети, яку відбили. За його словами, уламки стали причиною «невеликого займання».

ISW: ЗСУ виявляться в кращому становищі після допомоги США

В Інституті вивчення війни (ISW) спрогнозували дії росіян доти, доки Україна не отримає допомога США.

За даними аналітиків, отримавши західну військову допомогу, Україна опиниться у покращеному оперативному становищі до червня 2024 року, тому росія може ввести зміни у своїй прогнозованій на літо наступальній операції.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, найімовірніше, агресор активізує поточні атаки на фронті, а також ракетні і дронові удари в найближчі тижні, щоб скористатися вікном обмеженості матеріальних засобів, що закривається, в Сил оборони.

За інформацією видання New York Times, яке посилається на слова представника Пентагону Патріка Райдера, перший транш озброєння від США надійде в Україну за кілька днів після підписання закону.

Яку зброю відправлять Києву у рамках пакету, представники США публічно не розкривають. Однак видання припускає, що там буде більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

Втрати ворога на ранок 21 квітня 2024

Сили оборони за добу знищили 950 оккупантів, 16 танків, 23 бронемашини, 41 артсистему, 4 засоби протиповітряної оборони, 38 безпілотників, 6 крилатих ракет, 76 одиниць авто та спецтехніки супротивника.