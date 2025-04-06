Мобільний зв’язок у СРСР

1973 рік. Автор цих рядків – студент 2-го курсу Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. Попова. Саме тоді на лекції з багатоканального електрозв’язку наш викладач буквально шокував нас, продемонструвавши і пустивши по партах десь правдами і неправдами здобутий 10-сантиметровий шматок оптоволоконного кабелю. Це щось неймовірне! Невже таке можливо?! – ми наче марсіанина побачили! Пам’ятається, у той же період нам із гордістю розповідали про те, що мобільний зв’язок у нас теж є! Це «Алтай» – радянська аналогова система автоматичного мобільного телефонного зв’язку з виходом на ГТС – міську телефонну мережу.

Так, підтверджую, була у нас така «мобілка», але не носима, а возима: її монтували на автомобілі, як кажуть, «кому належить». Це були машини КДБ, МВС, обкому КПРС, можливо, ще якихось «органів».

Що пам’ятаю особисто, так це поїздку на початку 80-х у ролі інженера нашої РВБ (ремонтно-виїзної бригади) на УАЗі-«буханці» Херсонського облУМВС у одне із сіл Цюрупинського (нині Олешківського) району для монтажу їхнього відомчого мікроретранслятора.

Антонівського мосту (нині зруйнованого окупантами) тоді ще не було, їхали через греблю Каховської ГЕС (нині зруйнованої окупантами), і З ДОРОГИ я (із виглядом під парасолькою!) за допомогою «Алтаю» в цій «буханці» зателефонував додому своїй дружині, чим її дуже здивував. Так ось, приймально-передавач цієї «мобілки» важив близько 10 кг, приблизно стільки ж – пульт керування, ну і блок живлення – близько 5 кг.

До чого ці «розповіді старого зайця»? А до того, що в тому ж 1973 році, тією ж весною, а точніше 3 квітня, Мартін Купер – американський інженер і фізик, здійснив перший у світі дзвінок по справжньому мобільному телефону.

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Народження «мобілки»

Апарат важив «всього» 1,15 кг і мав розміри 22,5х12,5х3,75 см. Складався з 2000 деталей. Заряду вистачало «аж» на 20 хвилин розмови. Чим нам, окрім іншого, цікавий цей Купер? Народився у 1928 році в Чикаго в сім’ї єврейських емігрантів із СРСР, які раніше мешкали в УКРАЇНІ, неподалік Києва. Наша людина!

У 1950 році він закінчив Іллінойський технологічний інститут, відслужив у ВМС США офіцером на підводному човні. А у 1954 році почав працювати в компанії Motorola. Що цікаво, займаючись удосконаленням автомобільної радіотелефонної мережі, Купер висловив ідею, що розмір мобільного телефону потрібно зменшити до такого, щоб люди могли носити його в руці.

«Якщо довго мучитися – щось вийде»: 3 квітня 1973 року Купер з вулиці зателефонував конкуренту – у конструкторський відділ компанії Bell Laboratories. «Вгадай, звідки я дзвоню? – почув у слухавці голос Мартіна керівник дослідницького відділу Джоел Енгель. – Я дзвоню тобі з справжнього стільникового телефону».

Річард Френкель, керівник відділу системних розробок Bell Laboratories, роки потому сказав: «Це був справжній тріумф. На той момент ми використовували у машинах 14-кілограмові телефони. Їхня здатність вмістити все необхідне в 1 кг була великим проривом».

Перший комерційний стільниковий телефон з’явився на ринку лише через 10 років, у 1983 році. Він важив трохи менше свого «предка» – 800 грамів і продавався за 3500 доларів.

Після виходу з Motorola Мартін Купер заснував свою телефонну компанію і незабаром розбагатів, а у 1986 році разом із партнерами продав її за 23 мільйони доларів. Це вам не Трамп, який нажився на перепродажі нерухомості!

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