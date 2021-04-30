Какие бывают пасхальные яйца и что означают цвета и рисунки на них (видео)

Пасхальное яйцо – это главный атрибут светлого праздника. Но обычай раскрашивать яйца появился задолго до христианства, и связывался он с тайными обрядами. С помощью яйца, разрисованного определенными символами, древние славяне отгоняли злых духов и лечились от болезней. Современные крашенки и писанки тоже имеют свое значение.

Чтобы сделать писанку, нужно расписать яйцо разноцветными рисунками и узорами.

Крашанки наши предки получали, заматывая яйца в листья разных деревьев и перевязывая их нитью, а после окрашивая с помощью природных красителей.

Пасхальное яйцо, выполненное в технике «крапанка», изначально окрашивается в какой-то один цвет, а потом разрисовывается с помощью воска – брызгами, каплями и точками.

Для изготовления дряпанки яйцо закрашивают темным красителем. На яйцо сначала наносят орнамент карандашом, а после острым предметом царапают орнамент.

Современный жанр писанки – малеванка. На таком яйце можно рисовать все что угодно.

Историки считают, что украинская писанка имеет более 100 символических рисунков. О том, что они означают – новое видео «Одесской жизни».

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Также мы рассказывали, где святить паски и яйца в Одессе.

Фото: ТСН