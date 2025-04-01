Кілька років тому спецкор парламентської газети «Голос України» та ведучий політичних оглядів на одеських телеканалах В’ячеслав Воронков і його дружина та колега Людмила взяли участь у прес-турі Малайзією, під час якого відвідали унікальний парк птахів Taman Burung.

Вольєр з папугами дуже сподобався подружжю, але і говіркі різнокольорові пташки відчули особливу симпатію до одеської пари журналістів. Вони дружно обсіли одеситів і почали щось белькотіти їм своєю малайською мовою. Таке проявлення пташиних почуттів дуже розчулило Воронкових, і вони домовилися з дирекцією парку про купівлю чотирьох уже дорослих пташенят, яких привезли до Одеси.

У себе у дворі перед будинком вони натягнули сітку на висоті семи метрів за методикою малайзійського пташиного парку і випустили папуг у цей простір, доповнивши ними своїх інших улюбленців.

«Одеса – це Україна»: хто кричить це з неба?

За минулі роки папуги не лише почали активно розмножуватися в сприятливих умовах і під турботою господарів, а й цілком акліматизувалися до теплих одеських зим. У результаті їхня кількість зросла до тридцяти чотирьох. В’ячеслав і Людмила проводили багато часу зі своїми крилатими улюбленцями та навчили їх багатьох українських слів. Особливо чітко і голосно папуги тепер вимовляють такі улюблені для них слова: «Одеса – це Україна» та «Путін @уйло».

Сьогодні зграю папуг Воронкови випустили в небо над Одесою, щоб порадувати одеситів і гостей міста. Чотирьох найбалакучіших залишили для наступного експерименту: вони планують вивести нову породу птахів, яка народиться в результаті схрещування папуг і чорноморських чайок та буде пристосована до російських морозів. Перші досліди у співпраці з малайзійськими фахівцями пройшли успішно. Наразі Людмила і В’ячеслав обирають ім’я для майбутньої породи птахів. Це буде «Чайпопуг» або «Попугчай».

– Подивимося, яка назва більше приживеться в Одесі, – сказали Воронкови.

Але головна мета експерименту – запустити цих птахів для розмноження в Росії, щоб вони своїми голосами з небес несли для росіян абсолютні істини: «Одеса – це Україна» та «Путін @уйло».

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Олександр ФЕДОРОВ, член Міжнародної федерації журналістів. Куала-Лумпур – Одеса