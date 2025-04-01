Несколько лет назад собкор парламентской газеты «Голос Украины» и ведущий политических обзоров на одесских телеканалах Вячеслав Воронков и его жена и коллега Людмила приняли участие в пресс-туре по Малайзии, в ходе которого посетили уникальный парк птиц Taman Burung.

Вольер с попугаями очень понравились супругам, но и говорливые разноцветные птички прониклись особой симпатией к одесской паре журналистов. Они дружно насели на одесситов и принялись что-то лепетать им на своем малайском языке. Такое проявление птичьих чувств очень растрогало Воронковых, и они договорились с дирекцией парка о покупке четырех уже подросших птенцов, которых привезли в Одессу.

У себя во дворе перед домом они натянули сетку на высоте семи метров по методике малазийского птичьего парка и выпустили попугаев в это пространство вдобавок к другим любимцам.

«Одесса – это Украина»: кто кричит это с неба?

За прошедшие годы попугаи не только начали активно размножаться в благоприятных условиях и при заботе хозяев, но и вполне акклиматизировались в нынешних теплых одесских зимах. В итоге число пернатых возросло до тридцати четырех. Вячеслав и Людмила проводили немало времени со своими крылатыми любимцами и научили их многим украинским словам. Особенно четко и громко попугаи произносят теперь: «Одесса – это Украина» и «Путин @уйло».

Сегодня стаю попугаев Воронковы выпустили в небо над Одессой, чтобы порадовать одесситов и гостей города. Четверо самых говорливых оставили для следующего эксперимента: они собираются вывести новую породу птиц, которая получится из скрещения попугаев и черноморских чаек и будет приспособлена к морозам. Первые опыты при сотрудничестве с малайскими специалистами прошли успешно.

Сейчас Людмила и Вячеслав выбирают имя для будущей породы птиц. Это будет «Чайпопуг» или «Попугчай».

— Посмотрим, какое имя больше приживется в Одессе, сказали Воронковы.

Но главная цель эксперимента – запустить этих птиц для размножения в России, чтобы они своими голосами с небес несли для россиян абсолютные истины «Одесса – это Украина» и «Путин @уйло».

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Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов. Куала-Лумпур – Одесса