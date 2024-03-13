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Неймовірні історії звичайних речей: що вразило учнів болгарської школи в Арцизькому музеї

Неймовірні історії звичайних речей: що вразило учнів болгарської школи в Арцизькому музеї

В Арцизькому історико-краєзнавчому музеї завжди радо зустрічають відвідувачів. Директор музею Дмитро Чебан організував роботу закладу якомога більш інтерактивно, щоб мешканці більше цікавились історією рідного міста і знали про те, як і ким воно будувалося та хто його розвивав і прославляв.

Співробітники музею постійно запрошують школярів на екскурсії та тематичні зустрічі, які завжди цікаво проходять у затишних та інформативно насичених залах музею.

Так, з експонатами та фактами минулого нещодавно познайомились і учні болгарської недільної школи «Българче». Дітям представили особисті речі нащадків засновників Арцизу — бессарабських німців.

арциз музей

Одна з таких речей з неймовірною історією — домотканий килимок для підлоги, зітканий в селищі Серпневе (з 1817-го по 1945 рік селище називалося Лейпциг) нинішньої Тарутинської громади. Він був вивезений Марією Нейман, німецьку родину якої 1940 року примусово виселили звідси разом з усіма етнічними німцями, що на той час населяли південну частину сучасної Одеської області. Цей килимок жінка дбайливо зберігала все життя. Спочатку в Німеччині, потім у Канаді, куди вона згодом переїхала. Нещодавно килимок, вже після смерті пані Марії, був переданий до Арцизького історико-краєзнавчого музею її донькою. Вона також розповіла, що килимок був настільки дорогим для її родини, що ним лише раз на рік вкривали стіл на найголовніше свято – Великдень.

Ця та інші історії насправді вразили учнів і, впевнена, змусили замислитися над силою любові до своєї батьківщини.

В музеї цікаво ще й тому, що все можна приміряти і потримати в руках

музей

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ
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