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П’яний гусак: рецепт страви від дядька Васі з Рені

П’яний гусак: рецепт страви від дядька Васі з Рені

Якщо на одне із зимових свят ви вирішили приготувати гусака, спробуйте простий рецепт від дяді Васі. Багато років тому мені його продиктував Володимир Петрович Сарабаш — це якщо за паспортом. А всі жителі міста Рені його чомусь звали дядьком Васею.

Він був чоловік самостійний — напевно, тому, що в молодості багато років їздив на заробітки. Коли, нарешті, вирішив осісти вдома, працював докером у порту Рені, побудував два будинки, був Господарем із великої літери. Багатьом допомагав у будівельних справах — майстер на всі руки. Коли дядю Васю запрошували в гості, просили замість подарунка принести п’яного гусака. Це була його коронна святкова страва.

«П’яний гусак»: рецепт приготування страви

П'яний гусак рецепт страви

Рецепт до снаги будь-якому чоловікові, бо не вимагає особливих умінь, але результат перевершує очікування — на страві не залишається жодного шматочка.

  1. Гусака порізати на шматки.
  2. Ті, що жирніші, покласти на дно казана, інші — зверху.
  3. Поставити на 20 хвилин на сильний вогонь, щоб розтанув жир.
  4. Крупно нарізати 1 кілограм цибулі й кинути зверху, не перемішувати.
  5. Тушкувати на повільному вогні під кришкою доти, доки цибуля не стане коричневою.
  6. Налити 0,5 літра червоного вина, через деякий час підлити ще 0,5 літра.
  7. Коли м’ясо стане м’яким, посолити, додати лавровий лист і ще 15-20 хвилин потримати на слабкому вогні без кришки.
  8. Подавати в соусі, який утворився під час приготування.

Загальний час приготування — 2-3 години, залежно від віку птиці.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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