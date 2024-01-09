П’яний гусак: рецепт страви від дядька Васі з Рені

Якщо на одне із зимових свят ви вирішили приготувати гусака, спробуйте простий рецепт від дяді Васі. Багато років тому мені його продиктував Володимир Петрович Сарабаш — це якщо за паспортом. А всі жителі міста Рені його чомусь звали дядьком Васею.
Він був чоловік самостійний — напевно, тому, що в молодості багато років їздив на заробітки. Коли, нарешті, вирішив осісти вдома, працював докером у порту Рені, побудував два будинки, був Господарем із великої літери. Багатьом допомагав у будівельних справах — майстер на всі руки. Коли дядю Васю запрошували в гості, просили замість подарунка принести п’яного гусака. Це була його коронна святкова страва.
«П’яний гусак»: рецепт приготування страви
Рецепт до снаги будь-якому чоловікові, бо не вимагає особливих умінь, але результат перевершує очікування — на страві не залишається жодного шматочка.
- Гусака порізати на шматки.
- Ті, що жирніші, покласти на дно казана, інші — зверху.
- Поставити на 20 хвилин на сильний вогонь, щоб розтанув жир.
- Крупно нарізати 1 кілограм цибулі й кинути зверху, не перемішувати.
- Тушкувати на повільному вогні під кришкою доти, доки цибуля не стане коричневою.
- Налити 0,5 літра червоного вина, через деякий час підлити ще 0,5 літра.
- Коли м’ясо стане м’яким, посолити, додати лавровий лист і ще 15-20 хвилин потримати на слабкому вогні без кришки.
- Подавати в соусі, який утворився під час приготування.
Загальний час приготування — 2-3 години, залежно від віку птиці.