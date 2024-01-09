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Пьяный гусь: рецепт блюда от дяди Васи из Рени

Пьяный гусь: рецепт блюда от дяди Васи из Рени

Если на один из зимних праздников вы решили приготовить гуся, попробуйте простой рецепт от дяди Васи. Много лет назад мне его продиктовал Владимир Петрович Сарабаш — это если по паспорту. А все жители города Рени его почему-то звали дядей Васей.

Он был мужчина самостоятельный — наверное, потому, что в молодости много лет ездил на заработки. Когда, наконец, решил осесть дома, трудился докером в порту Рени, построил два дома, был Хозяином с большой буквы. Многим помогал по строительным делам – мастер на все руки. Когда дядю Васю приглашали в гости, просили вместо подарка принести пьяного гуся. Это было его коронное праздничное блюдо.

«Пьяный гусь»: рецепт приготовления блюда

Пьяный гусь рецепт блюда

Рецепт по силам любому мужчине, потому что не требует особых умений, но результат превосходит ожидания — на блюде не остается ни кусочка.

  1. Гуся порезать на куски.
  2. Те, что пожирнее, положить на дно казана, остальные — сверху.
  3. Поставить на 20 минут на сильный огонь, чтобы растаял жир.
  4. Крупно нарезать 1 килограмм лука и кинуть сверху, не перемешивать.
  5. Тушить на медленном огне под крышкой до тех пор, пока лук не станет коричневым.
  6. Налить 0,5 литра красного вина, спустя время подлить еще 0,5 литра.
  7. Когда мясо станет мягким, посолить, добавить лавровый лист и еще 15-20 минут подержать на слабом огне без крышки.
  8. Подавать в соусе, который образовался во время приготовления.

Общее время приготовления – 2-3 часа, в зависимости от возраста птицы.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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