Змусили діяти блекаути

– Я ніколи не думав про альтернативне електропостачання, але коли почалася велика війна і блекаути стали реальністю наших днів, почав вивчати це питання, – розповідає Руслан Мургоч. – Нам, як і всім, важко було довго залишатися без електроенергії. Але найстрашніше було те, що відключався газовий котел, і будинок остигав. Моєму батькові, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, протипоказані низькі температури – і я почав шукати вихід із ситуації.

Для тих, хто не в темі, скажу коротко: сонячні панелі – це лише частина обладнання. Потрібен інвертор, що перетворює постійний струм на змінний, і акумулятор, який накопичуватиме «зайву» енергію вдень і віддаватиме вам її вночі.

Скупий платить навіть не двічі, а тричі

– У перший рік війни був великий дефіцит устаткування, – згадує Руслан. – Купили дешеві акумулятори, причому беушні. Довго вони не протягнули, згодом довелося просто їх викинути.

Взагалі, виходячи з досвіду, хочу сказати: якщо вирішили забезпечити свій будинок альтернативним електропостачанням, у жодному разі не намагайтеся заощадити на устаткуванні, купуючи найдешевше. Так, можна закупити все, що необхідно – панелі, інвертор та акумулятор, – за півтори-дві тисячі доларів. І я, на жаль, так спершу й зробив. Але на мене чекало розчарування.

Найдешевший китайський інвертор можна купити за 200-300 доларів. Придбав такий. Начебто працював. Але стався маленький перепад напруги – і він вийшов з ладу. Вартість ремонту китайського інвертора – половина його ціни.

Я дійшов висновку, що треба купувати якісний інвертор, хай навіть він коштуватиме близько тисячі доларів. Зате цей прилад забезпечить захист як при низькій, так і при високій напрузі, стабільно видаватиме 220 вольт, і у вас не згорить жоден побутовий прилад.

Також не варто економити на акумуляторах. Можна купити найдешевші гелієві, але вони протягнуть максимум півроку, і потім їх доведеться викинути. Такий акумулятор не відпрацює навіть своєї ціни.

Загалом у проєкті найдорожче обладнання – це акумулятори, які «з’їдять» 30-35% бюджету всього проєкту. Мало того, що вони дорогі, так ще й термін їхньої служби обмежений – п’ять-шість років, причому з кожним роком потужність падатиме.

Якщо сонячні панелі не потребують догляду і служать 20-25 років, та й інвертор у разі поломки можна відремонтувати, то акумулятор така штука, що не ремонтується.

Узагальнивши тему вартості, скажу так: якщо ви не готові вкласти щонайменше три тисячі доларів, а краще п’ять тисяч, навіть не починайте.

Який мінімум для будинку?

– Ще одна помилка, якої я припустився, – розрахунок необхідної потужності, – продовжує Руслан. – Скільки кіловат-годин треба для дому? Коли сидиш без електропостачання, здається, що цілком вистачить трьох кіловат-годин. Я купив обладнання, розраховуючи саме на таку потребу. Але насправді виявилося, що панелі дають не заплановані три, а максимум дві кіловат-години у сонячний день. Включив фен або мікрохвильову піч – і все, вони дуже швидко підсаджують акумулятор.

Що робити? Я вирішив збільшити потужність вдвічі. Але не виходить просто щось додати з обладнання, треба все робити по-новому!

І ось другий мій висновок: треба одразу розглядати варіант щонайменше на п’ять-шість кіловат-годин, і це закриватиме мінімальні потреби.

Встановіть на даху – і забудьте

– Багато хто мене запитує, чим хороша моя конструкція, яка повертається за сонцем? – продовжує Руслан. – Я її сконструював лише тому, що на початку війни сонячні панелі коштували дуже дорого. Став думати, як із них «вичавити» максимальну користь. Одна річ встановити панелі стаціонарно на даху, інша – вони завжди під прямим кутом до сонця.

Але я не розрахував, що експлуатація такого механізму – це також витрати.

На сьогоднішній день думаю так: оскільки фотомодулі стали дешевшими, то краще купити їх більше, встановити всі на покрівлі будинку – і забути на двадцять років, адже вони служать довго.

Це не про економію, а про комфорт

– Головний висновок, який я зробив: домашня сонячна електростанція – це не про економію, це про комфорт, – продовжує мешканець Рені. – Треба відповісти собі на запитання: а чи варто? Порахуйте, скільки ви платите за рік за електроенергію, додайте 30-40% можливої економії газу, якщо опалення на ньому, – і ви побачите, за скільки років окупляться всі витрати.

Виробники обладнання запевняють, що воно окупиться за три роки. Перебільшують. Окупатиметься це щонайменше сім років, а то й усі десять.

Звичайно, якщо у вас є бізнес і вам потрібна електроенергія для комерційних цілей, це інше питання.

Для побутових цілей сонячні панелі – це просто ваш комфорт.

Чому не європейські масштаби?

– Часто ставлять таке запитання: чому у розвинених країнах відновлювана енергія у тренді, чому в Європі сонячні батареї на дахах будинків – це дуже поширене явище, а Україна у цьому відстає? – розмірковує наш співрозмовник. – По-перше, у більшості європейських країн ціни на електроенергію в рази вищі, ніж в Україні. По-друге, для європейця витратити п’ять тисяч євро на встановлення системи, а ціни на обладнання скрізь приблизно однакові, – це дві місячні зарплати. А у нас в Україні ще зумій заробити такі гроші.

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На фото: Петро Мургоч демонструє конструкцію, яку змайстрував син Руслан.