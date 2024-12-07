Чи відключатимуть світло в Одесі 8 грудня і за якими графіками

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

Для побутових споживачів:

14:00-18:00 – одна черга відключень (4 години без світла на добу).

Для промисловості та бізнесу:

09:00-19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії нагадали, що причина обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Водночас завдяки масштабним відновлювальним роботам ситуація в енергосистемі поступово покращується, проте ремонтні роботи продовжуються.

В «Укренерго» також нагадують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. У разі змін про них буде повідомлено додатково.

За інформацією компанії ДТЕК, відключатимуть світло споживачам в Одесі та Одеській області завтра, 8 грудня, будуть за наступними графіками:

1 група: світло буде весь день;

2 група: світло буде весь день;

3 група: з 14:00 до 16:00;

4 група: з 15:00 до 17:00;

5 група: світло буде весь день;

6 група: з 16:00 до 19:00.

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.

Ви також можете дізнатися: Одеса без світла: чи справедливі графіки та хто за них відповідає.