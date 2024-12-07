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Чи відключатимуть світло в Одесі 8 грудня і за якими графіками

Чи відключатимуть світло в Одесі 8 грудня і за якими графіками

Незважаючи на вихідні дні, коли енергоспоживання зазвичай менше, стабілізаційні відключення світла в Україні і, зокрема, в Одесі та Одеській області продовжують діяти і в неділю, 8 грудня 2024 року.

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

Для побутових споживачів:

  • 14:00-18:00 – одна черга відключень (4 години без світла на добу).

Для промисловості та бізнесу:

  • 09:00-19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

У компанії нагадали, що причина обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

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Водночас завдяки масштабним відновлювальним роботам ситуація в енергосистемі поступово покращується, проте ремонтні роботи продовжуються.

В «Укренерго» також нагадують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. У разі змін про них буде повідомлено додатково.

За інформацією компанії ДТЕК, відключатимуть світло споживачам в Одесі та Одеській області завтра, 8 грудня, будуть за наступними графіками:

  • 1 група: світло буде весь день;
  • 2 група: світло буде весь день;
  • 3 група: з 14:00 до 16:00;
  • 4 група: з 15:00 до 17:00;
  • 5 група: світло буде весь день;
  • 6 група: з 16:00 до 19:00.

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.

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