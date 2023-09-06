Новости Одессы и Одесской области

Оплата мобильного по-новому: что нужно знать?

Оплата мобильного по-новому: что нужно знать?

Теперь при пополнении счета своего телефона наличными через терминал понадобится авторизация. Как это работает?

Если пополняете счет своего телефона

При пополнении счета на указанный вами телефонный номер должен прийти одноразовый пароль, который нужно будет ввести в терминале. Только после того как вы введете правильный пароль, будет разрешено внести купюры. Пароль может поступить в виде СМС-сообщений, в мессенджер или с помощью телефонного звонка. 

Если платите за кого-то

Некоторые люди пополняют счета за мобильную связь по просьбам соседей, родственников, которые по разным причинам дойти до терминала не могут. Как быть теперь? Можно ли по-прежнему помогать тем, кто в помощи нуждается? Можно, но механизм реализации намеченного теперь сложнее и затратить на пополнение счета придется больше времени. 

Так, если в «Киевстаре» вы пополняете счет другого  человека, нужно:

  • ввести номер телефона абонента, в пользу которого осуществляется платеж;
  • при запросе идентификации ввести свой номер телефона, то есть номер того, кто платит;
  • на него поступит звонок. Затем  нужно в терминале ввести последние четыре цифры номера, с которого поступил звонок. Код авторизации может также прийти в виде текстового сообщения. Если введен правильный код, пополнение счета разрешат, если неправильный – появится надпись, что придет новый код;
  • если все в порядке, надо внести сумму, на которую пополняется первый телефонный номер (счет абонента).

Аналогично надо действовать и в случаях пополнения счета других операторов мобильной связи. 

*** 

  1. Нововведение существенно осложнило простую и привычную операцию для многих людей. Если человек не очень хорошо видит, разглядеть цифры в номере телефона, да еще отсчитать и ввести четыре последние, не так-то просто. Еще сложнее с СМС. Там шрифт совсем мелкий. Абоненты часто ошибаются, потому задерживаются у терминала долго. Но и система далеко не всегда сразу присылает код авторизации. Иногда на это уходит несколько минут. 

Если человек платит за нескольких пользователей мобильной связи, ему нужно резервировать еще больший промежуток времени. По собственному опыту скажу: пополнить пять счетов разных абонентов трех мобильных операторов удалось за 15 минут. Это при том, что система не зависла, что, увы, случается довольно часто. Раньше на такую процедуру у меня уходило меньше пяти минут. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу.

Светлана Комисаренко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Где в Одессе находится памятник уличному телефону-автомату? (фото)
    Где в Одессе находится памятник уличному телефону-автомату? (фото)

    «Памятник» уличному телефону-автомату?.. А что это такое — телефон-автомат на улице? Так спросят, вероятно, те, кто их уже не увидел. А их, кстати, было больше, чем сегодняшних терминалов и банкоматов!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Можно ли засыпать и просыпаться «в обнимку» со смартфоном?
    Можно ли засыпать и просыпаться «в обнимку» со смартфоном?

    Мобильная связь настолько прочно вошла в нашу жизнь, что большинство из нас уже не представляют себе жизни без любимого смартфона. Мы даже готовы засыпать и просыпаться в буквальном смысле в обнимку с гаджетом. И не многие задумываются: а как это может впоследствии сказаться на нашем здоровье? Между тем, эксперты предупреждают: класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна небезопасно.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Мой телефонный друг»: в Украине работает добрый проект для одиноких людей
    «Мой телефонный друг»: в Украине работает добрый проект для одиноких людей

    В Украине действует проект «Мой телефонный друг», которым могут воспользоваться одинокие люди – пенсионеры, люди с инвалидностью, родители-одиночки и все, кто оказался в одиночестве и нуждается в поддержке.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Смартфоны Ксиоми с АМОЛЕД дисплеем: в чем их преимущества
    Смартфоны Ксиоми с АМОЛЕД дисплеем: в чем их преимущества

    С каждым годом смартфоны становятся более мощными и производительными. Еще лет пять назад 2 Гб ОЗУ считались очень хорошим показателем. Сегодня же никого не удивишь телефоном с характеристиками типа 6/128 или даже 8/256 Гб. Отдельного внимания заслуживают и матрицы дисплея. LCD и TFT технологии на сегодняшний момент считаются устаревшими. Даже бюджетные смартфоны идут с IPS экранами. А самая передовая технология – AMOLED (OLED) дисплеи. Их устанавливают на флагманские устройства Samsung и iPhone.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что нужно знать про iPhone 14 Pro Max?
    Что нужно знать про iPhone 14 Pro Max?

    В сентябре прошлого года корпорация Apple представила новый iPhone 14 Pro Max. Чем компания на этот раз смогла удивить поклонников бренда и какие главные отличия новинки от более ранних моделей?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить