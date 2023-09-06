Оплата мобильного по-новому: что нужно знать?

Теперь при пополнении счета своего телефона наличными через терминал понадобится авторизация. Как это работает?

Если пополняете счет своего телефона

При пополнении счета на указанный вами телефонный номер должен прийти одноразовый пароль, который нужно будет ввести в терминале. Только после того как вы введете правильный пароль, будет разрешено внести купюры. Пароль может поступить в виде СМС-сообщений, в мессенджер или с помощью телефонного звонка.

Если платите за кого-то

Некоторые люди пополняют счета за мобильную связь по просьбам соседей, родственников, которые по разным причинам дойти до терминала не могут. Как быть теперь? Можно ли по-прежнему помогать тем, кто в помощи нуждается? Можно, но механизм реализации намеченного теперь сложнее и затратить на пополнение счета придется больше времени.

Так, если в «Киевстаре» вы пополняете счет другого человека, нужно:

ввести номер телефона абонента, в пользу которого осуществляется платеж;

при запросе идентификации ввести свой номер телефона, то есть номер того, кто платит;

на него поступит звонок. Затем нужно в терминале ввести последние четыре цифры номера, с которого поступил звонок. Код авторизации может также прийти в виде текстового сообщения. Если введен правильный код, пополнение счета разрешат, если неправильный – появится надпись, что придет новый код;

если все в порядке, надо внести сумму, на которую пополняется первый телефонный номер (счет абонента).

Аналогично надо действовать и в случаях пополнения счета других операторов мобильной связи.

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Нововведение существенно осложнило простую и привычную операцию для многих людей. Если человек не очень хорошо видит, разглядеть цифры в номере телефона, да еще отсчитать и ввести четыре последние, не так-то просто. Еще сложнее с СМС. Там шрифт совсем мелкий. Абоненты часто ошибаются, потому задерживаются у терминала долго. Но и система далеко не всегда сразу присылает код авторизации. Иногда на это уходит несколько минут.

Если человек платит за нескольких пользователей мобильной связи, ему нужно резервировать еще больший промежуток времени. По собственному опыту скажу: пополнить пять счетов разных абонентов трех мобильных операторов удалось за 15 минут. Это при том, что система не зависла, что, увы, случается довольно часто. Раньше на такую процедуру у меня уходило меньше пяти минут. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу.

Светлана Комисаренко