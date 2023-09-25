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Оперні арії на Молдаванці. Як одесити відзначили День двору (фоторепортаж)

Оперні арії на Молдаванці. Як одесити відзначили День двору (фоторепортаж)

Чотири роки поспіль у відомому вже далеко за межами Одеси “Кльовому місці”  – в останню неділю вересня відзначають День двору. Цього року, 24 вересня, на вулицю Середню, 47 завітали артисти Одеської філармонії, ляльковий театр, а мешканці двору приготували святковий стіл з традиційною юшкою.

Наше видання вже неодноразово відвідувало цей гостинний двір. Ми розповідали про Рибачку Соню та Костю-моряка, які були створені руками мешканців будинку.

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

До цьогорічного Дня двору тут з’явився новий артоб’єкт — столик зі стільцями під великою пляжною парасолькою. Робота над ним ще не закінчено, але вже зрозуміло, що це стане одним з найулюбленіших куточком.

День двора. Сущенко

Його авторкою стала Олена Лікварь. За фахом вона дизайнерка, і раніше ніколи не займалася скульптурою, але саме тут, говорить майстриня, мала можливість втілити свої вміння. Всі ці скульптури зроблені з підручних матеріалів – пластикових бляшанок та труб, залишків будівельних матеріалів після ремонту, старих меблів та навіть одежі.

День двора. Сущенко

Олена Лікварь, авторка нового артоб’єкту.

Допомагають Олені місцеві чоловіки – вони виконують фізично важкі роботи, носять цемент та цеглини. І справа не лише в економії коштів, річ у тому, що до доброустрою долучаються всі жителі. 

День двора. Сущенко

Кожного року під час святкування у дворику йде збір коштів на його доброустрій. Два останніх роки всі зібрані гроші йдуть на потреби ЗСУ. Адже багато мешканців зараз захищають нашу країну.

День двора. Сущенко

А їхні дружини займаються волонтерством. Вони збирають допомогу, готують всім двором вареники які відправляють своїм підшефним бійцям. 

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

Волонтерство та боротьба – головні теми розмов місцевих жителів навіть під час святкування. Українські пісні звучали не лише з імпровізованої сцени на майданчику біля гаражів, а й вже поза “офіційної програми”, яку підготували запрошені артисти Одеської філармонії.

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

До речі, ви колись чули, що у звичайний двір приїжджали виступати заслужені артисти України? А в Рибальський двір на Середній висадився цілий десант кращих голосів та музикантів Одеси, послухати яких зібралися не лише місцеві. 

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

Надія Кулаковська, голова ОСББ розповідає, що їхній двір стійко переживає всі негаразди воєнного часу. Минулого року тут облаштували укриття, де є декілька виходів, світло, вода, каналізація, ігрова, та імпровізований кінозал. Проєкт “Школа культури сусідства” надав акумулятори та устрої для зарядки гаджетів. А на крайній випадок відключень газу та світла, також завдяки участі у цьому проєкті, з’явились є печі-буржуйки. Тож і до нинішньої зими, яка може бути нелегкою двір увійде підготовленим. 

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

Одна з наших цінностей, щоб до процесів, які відбуваються у дворі були включені всі сусіди. Ми навчаємо, підтримуємо, надаємо можливості стимулюємо. До нашого руху приєдналися вже півсотні одеських дворів в усіх районах міста. На жаль, через війну не всі залишилися активними, багато одеситів й досі не ризикують повертатися в рідне місто —

розказав Дмитро Ковбасюк, засновник “Школи культури сусідства”.

День двора. Сущенко

Петро Самойлович Пташенчук, найстарший мешканець двору.

Але в такий день хочеться говорити про приємне і Надія Кулаковська розказує та знайомить з Петром Самойловичем Пташенчуком, найстаршим жителем двору. В січні йому виповниться дев’яносто років, двадцять сім з них він прожив саме тут.

День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко
День двора. Сущенко

Тож відзначати цей ювілей будуть всім двором, як тут вміють, із великим святковим столом піснями та щирими обіймами. 

Фото авторки 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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