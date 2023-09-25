Оперные арии на Молдаванке. Как одесситы отметили День двора (фоторепортаж)

Четыре года подряд в известном уже далеко за пределами Одессы “Клевом месте”в последнее воскресенье сентября отмечают День двора. В этом году, 24 сентября, улицу Среднюю, 47 посетили артисты Одесской филармонии, кукольный театр, а жители двора приготовили праздничный стол с традиционной ухой.

Наше издание уже не раз посещало этот двор. Мы рассказывали о Рыбачке Соне и о Косте-моряке , которые были созданы руками жильцов дома.

Ко Дню двора здесь появился новый арт объект — столик со стульями под большим пляжным зонтиком. Работа над ним еще не окончена, но уже понятно, что это станет одним из самых любимых уголков.

Его автор Елена Ликварь. По специальности она дизайнер, и раньше никогда не занималась скульптурой, но именно здесь, говорит мастерица, у нее появілась возможность реализовать свои умения. Все эти скульптуры сделаны из подручных материалов – пластиковых бутылок и труб, остатков строительных материалов после ремонта, старой мебели и даже одежды.

Помогают Елене местные мужчины – они выполняют физически тяжелые работы, носят цемент и кирпичи. И дело не только в экономии средств, дело в том, что к благоустройству приобщаются все жители.

Каждый год во время празднования во дворике проходит сбор средств на его благоустройство. Два последних года все собранные деньги идут на нужды ВСУ. Ведь многие жители сейчас защищают нашу страну.

А их жены занимаются волонтерством. Они собирают помощь, готовят всем двором вареники, которые отправляют своим подшефным бойцам.

Волонтерство и борьба – главная тема разговоров местных жителей даже во время празднования. Украинские песни звучат не только с импровизированной сцены на площадке возле гаражей, но уже вне “официальной программы”, которую подготовили приглашенные артисты Одесской филармонии.

Кстати, вы когда-нибудь слышали, что в обычный двор приезжали выступать заслуженные артисты Украины? А в Рыбацкий двор на Средней высадился целый десант лучших голосов и музыкантов Одессы, послушать которых собрались не только местные.

Надежда Кулаковская, глава ОСМД рассказывает, что их двор стойко переживает все невзгоды военного времени. В прошлом году здесь обустроили укрытие, где есть несколько выходов, свет, вода, канализация, игровая и импровизированный кинозал. Проект «Школа культуры соседства» предоставил аккумуляторы и устройства для зарядки гаджетов. А на крайний случай отключений газа и света, также благодаря участию в этом проекте, появились печи-буржуйки. Поэтому и в нынешнюю зиму, которая может быть нелегкой, двор войдет подготовленным.

Одна из наших ценностей, чтобы в происходящие во дворе процессы были включены все соседи. Мы учим, поддерживаем, предоставляем возможности, стимулируем. К нашему движению присоединились уже полсотни одесских дворов по всем районам города. К сожалению, не все остались активными, многие одесситы до сих пор не рискуют возвращаться в родной город —

рассказал Дмитрий Ковбасюк, основатель «Школы культуры соседства».

Но в такой день хочется говорить о приятном и Надежда Кулаковская рассказывает и знакомит с Петром Самойловичем Пташенчуком, старейшим жителем двора. В январе ему исполнится девяносто лет, двадцать семь из них он прожил здесь.

Отмечать юбилей будут всем двором, как здесь умеют, с большим праздничным столом песнями и искренними объятиями.

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