Їх можна побачити на вулиці Грецькій. Пройти повз просто так не вдається: краса оновлених дверей притягує погляд.

«Ми завершили реставрацію історичних під’їзних дверей будинку Урусова (1885 р.), авторство якого приписують архітектору Д. Є. Мазірову. Майже п’ятиметрові дубові двері знову вражають витонченістю ліній та відновленими поліхромними вітражами у стилі модернізованої еклектики», – розповідають реставратори.

Ви тільки придивіться в ці вітражі! Це дійсно справжній витвір мистецтва!

Автори оновлених дверей додають: «Ми дбайливо відновили авторське різьблення – усі декоративні елементи дверей повернуті до історичного вигляду. Автентична латунна фурнітура підкреслює стиль модерну, поєднуючи естетику та зручність. Двері знову стали візитівкою будинку, підкреслюючи його статус та історичну цінність».

І не можна не погодитись: реставрація таких дверей та елементів декору – це неабиякий внесок у збереження архітектурної спадщини Одеси…

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Фото авторки