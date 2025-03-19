Старинные двери на Канатной в Одессе
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Їх можна побачити на вулиці Грецькій. Пройти повз просто так не вдається: краса оновлених дверей притягує погляд.

Одесса, исторические двери

«Ми завершили реставрацію історичних під’їзних дверей будинку Урусова (1885 р.), авторство якого приписують архітектору Д. Є. Мазірову. Майже п’ятиметрові дубові двері знову вражають витонченістю ліній та відновленими поліхромними вітражами у стилі модернізованої еклектики», – розповідають реставратори.

Ви тільки придивіться в ці вітражі! Це дійсно справжній витвір мистецтва!

В Одессе отреставрировали старинные двери

Старинные двери, витражи

Витражи на отреставрированных дверях в Одессе

Автори оновлених дверей додають: «Ми дбайливо відновили авторське різьблення – усі декоративні елементи дверей повернуті до історичного вигляду. Автентична латунна фурнітура підкреслює стиль модерну, поєднуючи естетику та зручність. Двері знову стали візитівкою будинку, підкреслюючи його статус та історичну цінність».

В Одессе отреставрировали старинные двери

Старинные двери в Одессе после реставрации

Одесские реставраторы подарили втору жизнь старинным дверям

І не можна не погодитись: реставрація таких дверей та елементів декору – це неабиякий внесок у збереження архітектурної спадщини Одеси…

В Одессе отреставрировали еще одни двери
Двери Одессы после реставрации
Одесский дом Урусова, где отреставрировали двери
Старые новые двери в Одессе
В центре Одессы отреставрировали двери исторического здания

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Фото авторки

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