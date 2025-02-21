«Ще одна історична брама Одеси повернула свою автентичність!», ― розповідають майстри.

Під час реставрації: було видалено численні шари фарби, що приховували текстуру дерева; відновлені втрачені елементи, зроблено конструкцію міцнішою; відтворено активні кватирки, що пропускають світло та дають змогу провітрювати під’їзд; встановлено автентичну латунну фурнітуру, як у XIX столітті тощо.

Двері отримали латунні накладки на плінтусах, що захищають дерево від ушкоджень.

Зверніть увагу на відновлені букви «F» та «R», які нагадують про колишнього власника будинку Флоріана Рожицького.

Цей будинок з’явився в Одесі ще у 1828 році, був перебудований у 1890 році, і саме тоді з’явилися ці двері.

«Вони бачили десятки поколінь мешканців, але з часом втратили свій первісний вигляд», ― повідомляють майстри-реставратори.

Зараз вони засяяли оновленою красою…

Фото авторки

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