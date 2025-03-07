Цю копітку роботу зробили майстри групи реставраторів «1000 дверей Одеси». Як виглядали двері після прильоту і як зараз ― на наших світлинах.

Такий вигляд мали старовинні двері після прильоту

«Понад 130 років вони охороняли будинок, зустрічали гостей і проводжали покоління. Створені майстрами на століття, ці двері витримали зміну епох, але не змогли встояти перед війною. 6 листопада 2023 року російська ракета впала всього за 30 метрів від вхідних дверей будинку Л. Караводіна на Софіївській, 8. Вибухова хвиля пронеслася історичними будівлями, руйнуючи фасади Одеського національного художнього музею та житлових будинків, вибиваючи вікна, зриваючи двері. Двері Караводіна не встояли — стулки вирвало з петель, конструкція порушена, декор і фільонки зруйновані», ― розповідають реставратори.

Майстрами дбайливо відновлені кожна деталь, кожен вигин. Втрачені елементи декору відтворено з точністю до оригіналу…

«Ці двері могли зникнути. Але вони повернулися. Не тому, що так склалося. А тому, що ми не дали їм зникнути», ― додають майстри з золотими руками.

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