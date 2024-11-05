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Олег Блохін: про футбол і життя легендарного нападника

Олег Блохін: про футбол і життя легендарного нападника

Уже минуло 49 років, як київського динамівця Олега Блохіна визнали найкращим футболістом Європи і удостоїли призу «Золотий м’яч». Але ж його життя могло бути і не пов’язане з футболом.

Мати футболіста, відома спортсменка, хотіла, щоб син займався легкою атлетикою. Але його батько працював у спортивному відділі республіканського товариства «Динамо», і змалечку «невловимий» Олег ганяв по полю м’яч, тож і вибір його був відповідним…

Хто зробив Олега Блохіна легендою

Олег Блохін

У 1972 році про молодого футболіста Олега Блохіна дізналася вся країна. Тоді він став найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР (забив 14 м’ячів) і бронзовим призером мюнхенської Олімпіади. Далі, з 1973 по 1987 рік, тренувався у Валерія Лобановського.

Стосунки у футболіста і тренера були непрості. Іноді метр виганяв футболіста з поля. «Були в нас хороші моменти, були й розбіжності, тому ворушити минуле я не хочу… Будучи гравцем, зрозуміти його як тренера я не міг, але потім, змінивши професію, у чомусь розібрався, побачив деякі моменти, які мені так само як і колись йому, треба було донести до підопічних, хоча вони це сприймали в багнети», — якось розповів в інтерв’ю Блохін.

Відхід короля…

Олег Блохін

Відому пісню «Виват, король!» у виконанні Тамари Гвердцителі було написано 1989 року. Автори Юрій Рибчинський і Геннадій Татарченко присвятили її завершенню футбольної кар’єри Блохіна. Йдучи з поля, легендарний гравець ховав від публіки сльози. А стадіон аплодував, плакав і аплодував…

«Гіркота від того, що вже ніколи не вийдеш на футбольне поле як гравець, — у кращому разі тільки тренером, а тут ще переповнений 100-тисячний стадіон скандує: «Не йди!». Це важко, б’є по нервах», — поділився особистим Олег Блохін.

Олег Блохін та Артем Мілевський: історія конфлікту

Олег Блохин

Олег Блохін завершив кар’єру футболіста 1990 року і одразу ж розпочав тренерську роботу у футбольних клубах Греції. Потім став біля керма збірної України (2003-2007, 2011-2012). Із Блохіним «синьо-жовті» прийшли до свого найвищого досягнення — чвертьфіналу ЧС-2006. У нього теж були конфлікти з підопічними. А саме сварка з нападником «Динамо» Артемом Мілевським, який 2013 року пішов із клубу через розбіжності з тренером.

У серпні 2021 року відбулося велике примирення. Артем Мілевський публічно вибачився перед тренером.  «Збірна України 2006 року — команда-зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були ви. Ви домоглися з командою грандіозного успіху, Олеже Володимировичу», — сказав Артем.

Олег Блохін зараз

Станом на 2024 рік, Олег Блохін не обіймає активних тренерських чи управлінських посад у сфері футболу. Він продовжує брати участь у футбольних заходах і надає консультації щодо українського футболу, однак значущих публічних призначень або нових проєктів поки що немає.

В одному з останніх інтерв’ю він згадував про відсутність чітких планів на майбутнє у футбольній структурі України, а також висловлював сумніви щодо можливості повернення до активної роботи у Федерації футболу України.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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