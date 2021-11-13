Олег Блохин: о футболе и жизни легендарного нападающего

Уже прошло 46 лет, как киевский динамовец Олег Блохин был признан лучшим футболистом Европы и удостоен приза «Золотой мяч». А ведь его жизнь могла быть и не связана с футболом.

Мать футболиста, известная спортсменка, хотела, чтобы сын занимался легкой атлетикой. Но его отец работал в спортивном отделе республиканского общества «Динамо», и с детства «неуловимый» Олег гонял по полю мяч, поэтому и выбор его был соответствующим…

Кто сделал Олега Блохина легендой

В 1972 году о молодом футболисте Олеге Блохине узнала вся страна. Тогда он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (забил 14 мячей) и бронзовым призером мюнхенской Олимпиады. Далее, с 1973 по 1987 год, тренировался у Валерия Лобановского. Отношения у футболиста и тренера были непростые. Иногда мэтр выгонял футболиста с поля. «Были у нас хорошие моменты, были и разногласия, поэтому ворошить прошлое я не хочу… Будучи игроком, понять его как тренера я не мог, но потом, сменив профессию, в чем-то разобрался, увидел некоторые моменты, которые мне так же, как и когда-то ему, надо было донести до подопечных, хотя они это принимали в штыки», – как-то рассказал в интервью Блохин.

Уход короля…

Известная песня «Виват, король!» в исполнении Тамары Гвердцители была написана в 1989 году. Авторы Юрий Рыбчинский и Геннадий Татарченко посвятили ее завершению футбольной карьеры Блохина. Уходя с поля, легендарный игрок прятал от публики слезы. А стадион аплодировал, плакал и аплодировал…

«Горечь от того, что уже никогда не выйдешь на футбольное поле в качестве игрока, – в лучшем случае только тренером, а тут еще переполненный 100-тысячный стадион скандирует: «Не уходи!». Это тяжело, бьет по нервам», – поделился личным Олег Блохин.

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Олег Блохин и Артем Милевский: история конфликта

Олег Блохин завершил карьеру футболиста в 1990 году и сразу же начал тренерскую работу в футбольных клубах Греции. Затем стал у руля сборной Украины (2003-2007, 2011-2012). С Блохиным «сине-желтые» пришли к своему высшему достижению – четвертьфиналу ЧМ-2006. У него тоже были конфликты с подопечными. А именно ссора с нападающим «Динамо» Артемом Милевским, который в 2013 году ушел из клуба из-за разногласий с тренером.

В августе этого года произошло великое примирение. Артем Милевский публично извинился перед тренером. «Сборная Украины 2006 года – команда-звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович», – сказал Артем.

Олег Блохин сейчас

Бывший футболист занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в Украинской ассоциации футбола: «Занимаюсь детским футболом вместе с Белановым (известный футболист, бывший игрок киевского «Динамо»). Пытаемся отвлечь детей от улицы», – как-то охарактеризовал свою работу Блохин. Напомним, что в 2017 году тренер попал в больницу с микроинсультом. Поэтому о возвращении Блохина в большой футбол речь не идет.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: dynamo.kiev.ua, championat.com, bulvar.com.ua

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