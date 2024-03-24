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Просочені історією міста: в Одесі відреставрували унікальні двері ХІХ сторіччя (фоторепортаж)

Просочені історією міста: в Одесі відреставрували унікальні двері ХІХ сторіччя (фоторепортаж)

Майстри команди «1000 дверей Одеси» подарували друге життя унікальним дверям в історичному будинку у центрі міста.

Йдеться про будинок Ставро, що розташований на проспекті Українських Героїв, 4.

Одесский дом Ставро

До речі, «Одеське життя» свого часу розповідало про цікавинки цього старовинного будинку.

«Унікальні двері, просочені історією вулиць Одеси, завдяки мистецтву реставрації знайшли друге життя. Від потьмянілої під впливом часу до блиску латуні і теплоти деревини – кожен відновлений елемент просякнутий повагою до минулого і прагненням зберегти його для майбутніх поколінь»,

– от так поетично розповідають про відтворені двері самі майстри.

Отреставрировали старинные двери, ручка
Отреставрировали старинные двери в Одессе
Старинные двери одесского дома Ставро
Отреставрировали старинные двери, резьба
Отреставрировали старинные двери, верх

Реставратори привертають нашу увагу на різьблення дверей. Це три породи дерева: модрина, вільха і дуб, що створюють гармонію візуальної глибини і обіцяють непохитність перед зовнішніми впливами завдяки просоченню датськими маслами.

Низ дверей тепер оберігають і прикрашають витончені латунні плінтуси. І зверніть увагу на ці дверні ручки! Вони пройшли шлях від 3D-сканування до відтворення.

«Вони демонструють диво сучасних технологій, що втілюють історичну спадщину в латуні, яка переносить нас крізь століття»,

– розповідають реставратори.

А ще додають:

«Відтворені ковані ґрати – не просто прикраса, вони – діалог з епохою, де кожен завиток, переплетення ліній і клепки передають дух старовинної Одеси, мистецтва і витонченості, властивої архітектурі того часу. Ці ґрати несуть на собі відбиток традицій, майстерно вписаних у сучасний міський пейзаж».

Отреставрировали старинные двери, фасад
Отреставрировали старинные двери, украшение
Отреставрировали старинные двери, низ
Отреставрировали старинные двери в одесском доме Ставро

Як повідомляє Архітектурна фотобаза PhotoBuildings, будинок на проспекті Українських Героїв, 4 має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Почали його будувати у березні 1892 року для І.Ставро. Архітектор – Л. Весселі, стиль – еклектика, історизм…

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Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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