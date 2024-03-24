Просочені історією міста: в Одесі відреставрували унікальні двері ХІХ сторіччя (фоторепортаж)

Йдеться про будинок Ставро, що розташований на проспекті Українських Героїв, 4.

До речі, «Одеське життя» свого часу розповідало про цікавинки цього старовинного будинку.

«Унікальні двері, просочені історією вулиць Одеси, завдяки мистецтву реставрації знайшли друге життя. Від потьмянілої під впливом часу до блиску латуні і теплоти деревини – кожен відновлений елемент просякнутий повагою до минулого і прагненням зберегти його для майбутніх поколінь»,

– от так поетично розповідають про відтворені двері самі майстри.

Реставратори привертають нашу увагу на різьблення дверей. Це три породи дерева: модрина, вільха і дуб, що створюють гармонію візуальної глибини і обіцяють непохитність перед зовнішніми впливами завдяки просоченню датськими маслами.

Низ дверей тепер оберігають і прикрашають витончені латунні плінтуси. І зверніть увагу на ці дверні ручки! Вони пройшли шлях від 3D-сканування до відтворення.

«Вони демонструють диво сучасних технологій, що втілюють історичну спадщину в латуні, яка переносить нас крізь століття»,

– розповідають реставратори.

А ще додають:

«Відтворені ковані ґрати – не просто прикраса, вони – діалог з епохою, де кожен завиток, переплетення ліній і клепки передають дух старовинної Одеси, мистецтва і витонченості, властивої архітектурі того часу. Ці ґрати несуть на собі відбиток традицій, майстерно вписаних у сучасний міський пейзаж».

Як повідомляє Архітектурна фотобаза PhotoBuildings, будинок на проспекті Українських Героїв, 4 має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Почали його будувати у березні 1892 року для І.Ставро. Архітектор – Л. Весселі, стиль – еклектика, історизм…

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Фото авторки