Оформляти паспорт тепер стало швидше: скільки часу це займає

Скорочення терміну оформлення з 10 до 7 робочих днів в Україні стосується тільки термінової видачі та обміну внутрішнього паспорта громадянина України у формі ID-картки. Це правило не поширюється на тих, хто отримує паспорт вперше – для них строк залишається стандартним, до 20 робочих днів. Крім того, для стандартного обміну ID-картки також встановлено строк 20 робочих днів.

Також запроваджено послугу одночасного оформлення або обміну внутрішнього паспорта (ID-картку) та закордонного паспорта. Послуга підходить і для випадків втрати або крадіжки цих документів. Стандартне оформлення займає до 20 робочих днів і коштує 478 гривень, водночас для первинного отримання ID-картки вартість становить 352 гривні. Термінове оформлення за 7 робочих днів коштує 1488 гривень, а для тих, хто отримує ID-картку вперше, – 992 гривні.

Ціни на оформлення українських паспортів

Внутрішній паспорт (ID-картка):

звичайне оформлення (до 20 робочих днів) – 504 гривень;

термінове оформлення (до 7 робочих днів) – 874 гривень, але ця ціна актуальна тільки в разі обміну ID-картки або при повторному оформленні.

Закордонний паспорт:

звичайне оформлення (20 робочих днів) – гривень 958 гривень;

термінове оформлення (7 робочих днів) – 1598 гривень.

Одночасне оформлення или обмена ID-картки та закордонного паспорта:

звичайне оформлення – 478 гривень для тих, хто вже має ID-картку та для первинного оформлення ID-картки – 352 гривень;

термінове оформлення (7 днів) – 1488 гривень, а для первинного оформлення ID-картки – 992 гривень.

Читайте також: