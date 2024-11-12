Оформлять паспорт теперь стало быстрее: сколько времени это занимает

Сокращение срока оформления с 10 до 7 рабочих дней в Украине касается только срочной выдачи и обмена внутреннего паспорта гражданина Украиныв форме ID-карты. Это правило не распространяется на тех, кто получает паспорт впервые — для них срок остается стандартным, до 20 рабочих дней. Кроме того, для стандартного обмена ID-карты также установлен срок 20 рабочих дней.

Также введена услуга одновременного оформления или обмена внутреннего паспорта (ID-карты) и загранпаспорта. Услуга подходит и для случаев потери или кражи этих документов. Стандартное оформление занимает до 20 рабочих дней и стоит 478 гривен, в то же время для первичного получения ID-карты стоимость составляет 352 гривны. Срочное оформление за 7 рабочих дней стоит 1488 гривен, а для тех, кто получает ID-карту впервые, — 992 гривны.

Цены на оформление украинских паспортов

Внутренний паспорт (ID-карта):

обычное оформление (до 20 рабочих дней) — 504 гривен;

срочное оформление (до 7 рабочих дней) — 874 гривен, но эта цена актуальна только в случае обмена ID-карты или при повторном оформлении.

Загранпаспорт:

обычное оформление (20 рабочих дней) — гривен 958 гривен;

срочное оформление (7 рабочих дней) — 1598 гривен.

Одновременное оформление или обмен ID-карты и загранпаспорта:

обычное оформление — 478 гривен для тех, кто уже имеет ID-карту и для первичного оформления ID-карты — 352 гривен;

срочное оформление (7 дней) — 1488 гривен, а для первичного оформления ID-карты — 992 гривен.

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