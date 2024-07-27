«Одесской жизни» исполнилось 17 лет

«Одесской жизни» исполнилось 17 лет

Сегодняшний субботний день, 27 июля 2024 года, знаменательный для редакции «Одесской жизни»: именно в этот день нам исполняется 17 лет! А это более 880 отпечатанных номеров, десятки тысяч полос, тысячи полезных и актуальных материалов, призванных донести важную информацию до каждого читателя.

«Одесская жизнь» – это оперативный и удобный способ получения информации как о событиях в Одессе и Одесской области, так и за ее пределами. И не без гордости отметим: наш тираж (25600 экземпляров по данным за июль 2024 года) – крупнейший среди региональных изданий.

А еще мы стараемся идти в ногу со временем и нам есть чем гордиться: свое 17-летие мы встречаем не только в «бумажном» виде – за прошедшие годы мы сумели вырасти в мультиплатформенное издание с собственным сайтом и страницами в самых «топовых» соцсетях.

«Одесская жизнь» в сети

  • Самую интересную и актуальную информацию наши читатели могут найти на сайте «Одесской жизни»;
  • А если вы хотите получать нужную информацию наиболее быстро и оперативно – добро пожаловать на наш Телеграм-канал и в соцсеть Х;
  • Для любителей видеосюжетов «Одесская жизнь» открыла и собственный канал на YouTube;
  • Страница «Одесской жизни» в Facebook стала своего рода дискусионным клубом, где часто кипят бурные обсуждения наиболее значимых одесских (и не только) новостей и событий. Хотите поучаствовать? Присоединяйтесь!

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  • Есть у нас и специальная группа в Вайбере – «Коммуналка ОЖ», где мы собираем самое интересное на коммунальную тематику;
  • Ну, и про молодое поколение мы, само собой не забываем: наши страницы в популярных среди молодежи соцсетях Тик-Ток и Инстраграм имеют имеют особый контент, ориенторованный на более молодую аудиторию.

А еще «Одесская жизнь» – это десятки сотрудников редакции, которые вот уже 15 лет честно и профессионально делают свою работу.

Да, война внесла свои «коррективы» в нашу жизнь и работу. Но даже пребывая в сложных условиях, в частности, из-за постоянных отключений света, мы остаемся на плаву, чтобы продолжать предоставлять своим читателям важную и необходимую информацию.

А самое главное, «Одесская жизнь» – это десятки тысяч читателей, жиущих как в Одессе и области, так и за их пределами. И нам важен и нужен каждый из вас, потому что без вас – нет и нас. Именно вместе с вами, дорогие наши яитателя, мы продолжаем вести летопись этой войны, публикуя многочисленные рассказы очевидцев, фотографии из городов и сел разных частей нашей страны о происходящем там.

Именно вы, наши дорогие читатели, можете оказать нам серьезную поддержку, оформив подписку на газету «Одесская жизнь» или же регулярно покупая наши свежие еженедельные номера в супермаркетах региона и в других торговых точках. А еще – читая материалы на нашем сайте и подписываясь на наши страницы и группы в соцсетях и мессенджерах.

И мы уверены: благодаря ваше поддержке мы непресенно выстоим на информационном фронте Одессы и Украины в целом и будем радовать читателей интересными и полезными материалами и после нашей Победы, которая (а мы не сомневаемся в этом!) все же настанет.

С днем рождения, «Одесская жизнь»! Все буде Україна!

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