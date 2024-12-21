Казкову резиденцію святого Миколая під Одесою оголосять світовим рекордом (фоторепортаж)

Резиденція, створена в стилі казкового фентезі, розташована на території Меморіального комплексу-музею «Партизанська слава» у катакомбах села Нерубайське. Вона розпочала свою роботу на початку грудня, про що повідомляв на своїй сторінці у Facebook сільський голова Нерубайського Олег Мішаглі.

За словами керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової, експерти Національного Реєстру Рекордів разом із професійними геодезистами проведуть перевірку площі підземної резиденції, і на основі цих даних оголосять площу нового світового рекорду.

«Резиденція святого Миколая розміщена в унікальному арт-просторі, який створений в катакомбах арт-студією «Золотий перетин», ГО «Майстри дивосвіту» разом з громадою Нерубайська. Поруч знаходиться магічний Сад чудес та підземна картинна галерея, де картини написані люмінофорними фарбами, які світяться в темряві, створюючи фантастичне враження», – пише Лана Вєтрова.

Тут побував фотокореспондент «Одеського життя»:

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