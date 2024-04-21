Від хіміка до клоунеси: історія одеситки яка здійснила свою мрію

Мріяла стати актрисою з дитинства

Тетяна Бербат народилася в бессарабському селі і з дитинства мріяла бути актрисою, але батьки не розділяли її захоплення світом прекрасного. Саме тому вона пішла навчатися хімії, але працювати за спеціальністю так і не стала. Театр манив, і вона грала у любительських виставах та працювала журналісткою в одеських виданнях та на телеканалах.

– Одного разу наша команда брала участь у театральному фестивалі «Зелений театр», який організував клоун та режисер Олег Савченко. У фіналі він запропонував всім охочим взяти участь у перформансі. Я наважилась до нього підійти і попросити будь-яку роль. Він дав, відразу три! Це було феєрично, адже буфонада це зовсім інше існування артиста на сцені. В театрі в тебе є текст, навколо якого все відбувається. А тут ти миттєво маєш мінятися, виробляти та віддавати всю енергію, максимально жити, не відволікаючись ні на що інше.

А потім у житті Тетяни зʼявився фестиваль «Комедіада», який відбувався в Будинку клоунів. Однією з важливих його частин була конкурсна програма. І Тетяна разом з подругою вирішили взяти участь – почали готувати номер, але… не встигли подати вчасно заявку. Після цього вона відкинула ідею про «клоунську» карʼєру і працювала в різних аматорських театрах-студіях.

– Мені подобається працювати саме в непрофесійному театрі. Якби я потрапила в державний театр, то максимум, на що могла б претендувати – це роль пеньочка в третьому рядку. І свободи, мені здається, там майже немає.

Цирк? Цирк!

Рік тому Тетяна потрапила до колективу театру «Фанконі», який заснувала одеситка Світлана Донська. Там вона познайомилась із Сергієм Шмаковим. Сергій професійний артист цирку, клоун, який після багатьох років на арені, мріяв спробувати себе в драматичному жанрі. Наш цирк запропонував Сергію участь у новій програмі «Мрії збуваються», але у нього не було партнерки. Саме тоді він запросив Тетяну. І вона, не зважаючи на те, що не мала досвіду роботи у цирку, зголосилася. Можливо, це сталося й тому, що її першою роллю в театрі була роль блазня, а назва програми натякала на те, що все це не просто так. Як потім виявилось, такі невипадкові випадковості відбувалися з нею й надалі.

– Так, я трохи боялася того, як прийме мене колектив. Але тут всі дуже відкриті, молоді та, навпаки, всіляко підтримували мене. А ще було багато нових термінів, як то шпрехшталмейстер, ковровий, піста. Треба було звикнути, що у цирку артисти не виступають, а «працюють». На прем’єрі всі вітають один одного «з початком». А ще дуже круто, що номери підзвучує живий оркестр. Це завжди імпровізація!

Але все ж таки, не все було легко, як здається. Наприклад, професійний клоун має володіти всіма базовими номерами, які є в цирку, та робити все: жонглювати, дресирувати, бути трохи акробатом та ілюзіоністом. І хоча Тетяна поки не володіє всіма цими навичками, в процесі їй потрібно було багато чому навчитися.

– Я все ж таки більше хочу грати буфонаду. Тому що виходити на арену з трюками – цьому треба навчатися все життя. Мені здається, що для мене це вже запізно. Хоча не виключаю, що в одному з майбутніх номерів я полечу під купол.

«Якщо я веселю людей, то це не штучно»

В програмі у Тетяни та Сергія чотири номери. Це різні історії, але дійові особи – ті ж самі. Героїня – прибиральниця, яка все життя працювала в цирку, дивилася на артистів, які літають під куполом, жонглюють, дресирують. І вона настільки живе цим, що теж вирішила трохи побути артисткою. Саме тому в першому номері вона жонглює, в другому – показує фокуси, в третьому – вона сама вирішила перейти на «тренерську роботу», а в четвертому – стати зіркою кіно. Прототипом героїні стала реальна людина, яка працює в цирку.

– Сергій ввів мене у свої номери. Мені лише потрібно було знайти оригінальний образ. Я помітила, що коли ти довго дивишся на тих, хто робить якісь складні речі, а професіонали це роблять легко, тобі здається, що і ти так зможеш. І саме цю рису я взяла за основу. Ми готувалися з місяць, потім були репетиції на арені, а останній тиждень перед початком був найважчим – ми працювали кожного дня, щоб вся програма склалася так, якою вона має бути.

З першого виходу Тетяна відчувала себе вільно на арені, і після виступу відчуває себе на підйомі. Говорить, що заряджається від глядачів їхніми позитивними емоціями. На відміну від театру, де зі сцени не видно обличчя глядачів, тут є повний контакт та зворотний зв’язок із залом.

– Якщо я веселю людей, то це не штучно. Я дійсно в цей момент знаходжусь на максимальному підйомі. Я рада бачити, коли глядачі сміються, тоді я хочу ще більше балуватися та заряджати їх позитивом.

До речі, майже в кожному номері, клоуни залучають глядачів. За словами Тетяни, жодного разу не було такого, щоб люди відмовлялися. В цьому клоунам часто допомагають діти, які самі виштовхують своїх родичів на арену. Згадує, як одного разу вона обрала чоловіка, а він каже, що спеціально взяв квитки подалі від першого ряду, щоб його не викликали на арену, але що ж тепер робити, все одно вийшов.

Цирк поїхав, а клоуни залишилися

Рішення Тетяни виступати у цирку підтримала і родина – чоловік радий, що вона здійснила свою мрію. А донька взагалі щаслива, що тепер може ходити до мами на роботу та годувати лошадок. Після першої вистави вона заявила, що теж хоче бути актрисою. Зараз Тетяна замислилась над спільним сімейним номером. Тим більше, що в цирку це розповсюджена практика.

Але цирк влаштований так, що після закінчення програми всі артисти розʼїжджаються по інших цирках і виступають там. І так від програми до програми, від одного міста до іншого. Таке життя важко поєднати із родиною. Тому, Тетяна ще не знає точно, як все складеться найближчим часом. Але тепер вона точно знає, що мрії збуваються і продовження обов’язково буде.

Поки готувався цей матеріал, стало відомо, що Тетяні та Сергію запропонували ще один контракт в новій програмі Одеського цирку «Морські пригоди».

Фото авторки та з соцмереж Тетяни Бербат