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Одеський Новий базар на початку зими: настрій та ціни

Одеський Новий базар на початку зими: настрій та ціни

Календар нагадує, що прийшла зима. Погода натякає, що ще пізня осінь. Як почула від покупця на Новому базарі, «настрій у нас, як ціни…». І що він мав на увазі?

Люди неквапливо проходяться по Новому, жаліються, що картопля вже є й по п’ятдесят. Хтось на це відповідає: «Шукайте по тридцять п’ять чи взагалі не купуйте». На це чути відповідь у вигляді запитання: «А що ж купувати? Мандарини по сто двадцять?».

Так, деякі ціни вражають…

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 35-50 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 70-200 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 70-120 грн;
  • огірки – 110-130 грн;
  • солодкий перець – 50-150 грн;
  • баклажани – 60-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 140-170 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
На Новом рынке 1 декабря
На Новом рынке 1 декабря, овощи
На Новом рынке 1 декабря, фрукты
На Новом рынке 1 декабря, зелень
На Новом рынке 1 декабря, виноград
На Новом рынке 1 декабря, покупатели
На Новом рынке 1 декабря, яблоки
На Новом рынке 1 декабря, овощи-фрукты

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-50 грн;
  • лимони – 70-100 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • сливи – 50-65 грн;
  • виноград – 90-130 грн;
  • груші – 50-90 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн;
  • апельсини – 85-120;
  • мандарини – 75-120.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 45-90 грн;
  • бринза – 170-250;
  • сир – 100-160.
На Новом рынке 1 декабря, яйца
На Новом рынке 1 декабря, молочка
На Новом рынке 1 декабря, творог, брынза
На Новом рынке 1 декабря, мясо

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 200-220;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Скільки коштує риба на Новому базарі

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Як «роблять базар» на Новому ринку: свіжі історії та жовтневі ціни (фоторепортаж).

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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