Одеський Новий базар на початку зими: настрій та ціни

Календар нагадує, що прийшла зима. Погода натякає, що ще пізня осінь. Як почула від покупця на Новому базарі, «настрій у нас, як ціни…». І що він мав на увазі?
Люди неквапливо проходяться по Новому, жаліються, що картопля вже є й по п’ятдесят. Хтось на це відповідає: «Шукайте по тридцять п’ять чи взагалі не купуйте». На це чути відповідь у вигляді запитання: «А що ж купувати? Мандарини по сто двадцять?».
Так, деякі ціни вражають…
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 35-50 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 70-200 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 70-120 грн;
- огірки – 110-130 грн;
- солодкий перець – 50-150 грн;
- баклажани – 60-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морква – 25-35 грн;
- часник – 140-170 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 35-50 грн;
- лимони – 70-100 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- сливи – 50-65 грн;
- виноград – 90-130 грн;
- груші – 50-90 грн;
- грейпфрути – 60-90 грн;
- апельсини – 85-120;
- мандарини – 75-120.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 45-90 грн;
- бринза – 170-250;
- сир – 100-160.
Ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шия – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задня частина – 200-220;
- шия – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).
Скільки коштує риба на Новому базарі
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки