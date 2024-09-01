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Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

Старий одеський Новий базар… Все неспішно – і «прогулянки», і вибір продуктів і оце «добрий день!» на кожному кроці, наче збираються включно знайомі люди.

Де шукати дешевше?

На Новом рынке в Одессе

– Щось мені сьогодні все таким дорогим здається… Чи день такий, чи ціни вже осінні?

– Осінні ціни – це коли все дешевшає.

– Та я вас прошу… Коли це на Новому щось було дешевше?

– Ну це що з чим порівнювати?

– Я не порівнювати прийшла, я купляти прийшла…

Одесский Новый базар, зелень

***
– Ні, ні, поки кави не вип’ю на моєму місці, ні за якими продуктами не піду.

– Та ми ж вирішили поспішати.

– Ну то й поспішай. Я, може, без кави по Новому ходити не можу!..

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***
– Так, картоплю купили, сині купили, помідори купили… Що тепер?

– Тепер – до фруктів. Щось то літо дуже швидко пролетіло…

– Нещодавно ти істерила, що воно ніяк не закінчиться.

– Це я не про літо, а про спеку. От тепер дихати можна, тож згадала, що фруктів мало їли. Нумо за вітамінами!..

Покупатели на Новом рынке в Одессе

До речі, а що ж там з цінами – чи то літніми, чи вже осінніми?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 20-30 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 25-90 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 15-45 грн;
  • огірки – 50-75 грн;
  • солодкий перець – 35-100 грн;
  • баклажани – 25-30 грн;
  • капуста – 35-40 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • часник – 130-150 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Новый базар: овощи и фрукты
Новый базар: дыни
Новый базар: овощные ряды
Новый базар: картошка
Новый базар: помидоры
Новый базар: виноград
Новый базар: кукуруза
Новый базар:
Новый базар: тыква

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 40 грн;
  • груші – 40-70 грн;
  • лимони – 60-90 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • сливи – 30-60 грн;
  • абрикоси – 50-80 грн;
  • персики – 50-80 грн;
  • кавуни – 15-25 грн;
  • дині – 25-60 грн;
  • виноград – 50-90 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 30-70 грн;
  • бринза – 150-250;
  • сир – 70-180.

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 220-250 грн;
  • антрекот – 200-250 грн;
  • шия – 220-270 грн;
  • ребра – 170-200 грн.

Мясо на одесском Новом рынке

Свинина

  • задня частина – 180-200;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 180-250 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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