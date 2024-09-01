Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

Де шукати дешевше?

– Щось мені сьогодні все таким дорогим здається… Чи день такий, чи ціни вже осінні?

– Осінні ціни – це коли все дешевшає.

– Та я вас прошу… Коли це на Новому щось було дешевше?

– Ну це що з чим порівнювати?

– Я не порівнювати прийшла, я купляти прийшла…

***

– Ні, ні, поки кави не вип’ю на моєму місці, ні за якими продуктами не піду.

– Та ми ж вирішили поспішати.

– Ну то й поспішай. Я, може, без кави по Новому ходити не можу!..

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– Так, картоплю купили, сині купили, помідори купили… Що тепер?

– Тепер – до фруктів. Щось то літо дуже швидко пролетіло…

– Нещодавно ти істерила, що воно ніяк не закінчиться.

– Це я не про літо, а про спеку. От тепер дихати можна, тож згадала, що фруктів мало їли. Нумо за вітамінами!..

До речі, а що ж там з цінами – чи то літніми, чи вже осінніми?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 20-30 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 25-90 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 15-45 грн;

огірки – 50-75 грн;

солодкий перець – 35-100 грн;

баклажани – 25-30 грн;

капуста – 35-40 грн;

морква – 25-30 грн;

часник – 130-150 грн;

кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 40 грн;

груші – 40-70 грн;

лимони – 60-90 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

сливи – 30-60 грн;

абрикоси – 50-80 грн;

персики – 50-80 грн;

кавуни – 15-25 грн;

дині – 25-60 грн;

виноград – 50-90 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-70 грн;

бринза – 150-250;

сир – 70-180.

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 220-250 грн;

антрекот – 200-250 грн;

шия – 220-270 грн;

ребра – 170-200 грн.

Свинина

задня частина – 180-200;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 180-250 грн.

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Фото авторки