Одеський Новий базар 1 вересня: «Здається, ціни вже осінні?»

Старий одеський Новий базар… Все неспішно – і «прогулянки», і вибір продуктів і оце «добрий день!» на кожному кроці, наче збираються включно знайомі люди.
Де шукати дешевше?
– Щось мені сьогодні все таким дорогим здається… Чи день такий, чи ціни вже осінні?
– Осінні ціни – це коли все дешевшає.
– Та я вас прошу… Коли це на Новому щось було дешевше?
– Ну це що з чим порівнювати?
– Я не порівнювати прийшла, я купляти прийшла…
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– Ні, ні, поки кави не вип’ю на моєму місці, ні за якими продуктами не піду.
– Та ми ж вирішили поспішати.
– Ну то й поспішай. Я, може, без кави по Новому ходити не можу!..
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– Так, картоплю купили, сині купили, помідори купили… Що тепер?
– Тепер – до фруктів. Щось то літо дуже швидко пролетіло…
– Нещодавно ти істерила, що воно ніяк не закінчиться.
– Це я не про літо, а про спеку. От тепер дихати можна, тож згадала, що фруктів мало їли. Нумо за вітамінами!..
До речі, а що ж там з цінами – чи то літніми, чи вже осінніми?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 20-30 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 25-90 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 15-45 грн;
- огірки – 50-75 грн;
- солодкий перець – 35-100 грн;
- баклажани – 25-30 грн;
- капуста – 35-40 грн;
- морква – 25-30 грн;
- часник – 130-150 грн;
- кукурудза (за один качан) – 15-20 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 40 грн;
- груші – 40-70 грн;
- лимони – 60-90 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- сливи – 30-60 грн;
- абрикоси – 50-80 грн;
- персики – 50-80 грн;
- кавуни – 15-25 грн;
- дині – 25-60 грн;
- виноград – 50-90 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-70 грн;
- бринза – 150-250;
- сир – 70-180.
Ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 220-250 грн;
- антрекот – 200-250 грн;
- шия – 220-270 грн;
- ребра – 170-200 грн.
Свинина
- задня частина – 180-200;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 180-250 грн.
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Фото авторки