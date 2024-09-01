Одесский Новый базар 1 сентября: «Кажется, цены уже осенние?»

Где искать подешевле?

– Что-то мне сегодня все так дорого кажется… День такой, или цены уже осенние?

– Осенние цены – это когда все дешевеет.

– Да я вас прошу… Когда это на Новом что-то было дешевле?

– Ну это смотря что с чем сравнивать?

– Я не сравнивать пришла, я покупать пришла…

***

– Нет-нет, пока кофе не выпью на моем месте, ни за какими продуктами не пойду.

– Мы же решили поспешить.

– Ну и спеши. Я, может, без кофе по Новому ходить не могу!

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***

– Так, картошку купили, синие купили, помидоры купили… Что теперь?

– Теперь – к фруктам. Что-то лето очень быстро пролетело…

– Недавно ты истерила, что оно никак не закончится.

– Это я не о лете, а о жаре. Вот теперь дышать можно, так что вспомнила, что фруктов мало ели. Ну-ка, вперед за витаминами!..

Кстати, а что же там с ценами – то ли летними, то ли уже осенними?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 20-30 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 25-90 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 15-45 грн;

огурцы – 50-75 грн;

сладкий перец – 35-100 грн;

баклажаны – 25-30 грн;

капуста – 35-40 грн;

морковь – 25-30 грн;

чеснок – 130-150 грн;

кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 40 грн;

груши – 40-70 грн;

лимоны – 60-90 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

сливы – 30-60 грн;

абрикосы – 50-80 грн;

персики – 50-80 грн;

арбузы – 15-25 грн;

дыни – 25-60 грн;

виноград – 50-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-70 грн;

брынза – 150-250;

творог – 70-180.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 220-250 грн;

антрекот – 200-250 грн;

шея – 220-270 грн;

ребра – 170-200 грн.

Свинина

задняя часть – 180-200;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 180-250 грн.

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