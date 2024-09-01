Одесский Новый базар 1 сентября: «Кажется, цены уже осенние?»

Старый одесский Новый базар… Все не спеша – и «прогулки», и выбор продуктов, и вот это «добрый день!» на каждом шагу, словно здесь собираются включительно знакомые люди.
Где искать подешевле?
– Что-то мне сегодня все так дорого кажется… День такой, или цены уже осенние?
– Осенние цены – это когда все дешевеет.
– Да я вас прошу… Когда это на Новом что-то было дешевле?
– Ну это смотря что с чем сравнивать?
– Я не сравнивать пришла, я покупать пришла…
***
– Нет-нет, пока кофе не выпью на моем месте, ни за какими продуктами не пойду.
– Мы же решили поспешить.
– Ну и спеши. Я, может, без кофе по Новому ходить не могу!
Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы
***
– Так, картошку купили, синие купили, помидоры купили… Что теперь?
– Теперь – к фруктам. Что-то лето очень быстро пролетело…
– Недавно ты истерила, что оно никак не закончится.
– Это я не о лете, а о жаре. Вот теперь дышать можно, так что вспомнила, что фруктов мало ели. Ну-ка, вперед за витаминами!..
Кстати, а что же там с ценами – то ли летними, то ли уже осенними?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 20-30 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 25-90 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 15-45 грн;
- огурцы – 50-75 грн;
- сладкий перец – 35-100 грн;
- баклажаны – 25-30 грн;
- капуста – 35-40 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 40 грн;
- груши – 40-70 грн;
- лимоны – 60-90 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- сливы – 30-60 грн;
- абрикосы – 50-80 грн;
- персики – 50-80 грн;
- арбузы – 15-25 грн;
- дыни – 25-60 грн;
- виноград – 50-90 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-70 грн;
- брынза – 150-250;
- творог – 70-180.
Цены на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 220-250 грн;
- антрекот – 200-250 грн;
- шея – 220-270 грн;
- ребра – 170-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 180-200;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
карп – 90-140;
толстолобик – 90-140 грн;
лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
судак – 180-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля.
Фото автора