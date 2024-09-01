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Одесский Новый базар 1 сентября: «Кажется, цены уже осенние?»

Одесский Новый базар 1 сентября: «Кажется, цены уже осенние?»

Старый одесский Новый базар… Все не спеша – и «прогулки», и выбор продуктов, и вот это «добрый день!» на каждом шагу, словно здесь собираются включительно знакомые люди.

Где искать подешевле?

На Новом рынке в Одессе

– Что-то мне сегодня все так дорого кажется… День такой, или цены уже осенние?

– Осенние цены – это когда все дешевеет.

– Да я вас прошу… Когда это на Новом что-то было дешевле?

– Ну это смотря что с чем сравнивать?

– Я не сравнивать пришла, я покупать пришла…

Одесский Новый базар, зелень

***
– Нет-нет, пока кофе не выпью на моем месте, ни за какими продуктами не пойду.

– Мы же решили поспешить.

– Ну и спеши. Я, может, без кофе по Новому ходить не могу!

Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы

***
– Так, картошку купили, синие купили, помидоры купили… Что теперь?

– Теперь – к фруктам. Что-то лето очень быстро пролетело…

– Недавно ты истерила, что оно никак не закончится.

– Это я не о лете, а о жаре. Вот теперь дышать можно, так что вспомнила, что фруктов мало ели. Ну-ка, вперед за витаминами!..

Покупатели на Новом рынке в Одессе

Кстати, а что же там с ценами – то ли летними, то ли уже осенними?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 20-30 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 25-90 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 15-45 грн;
  • огурцы – 50-75 грн;
  • сладкий перец – 35-100 грн;
  • баклажаны – 25-30 грн;
  • капуста – 35-40 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Новый базар: овощи и фрукты
Новый базар: дыни
Новый базар: овощные ряды
Новый базар: картошка
Новый базар: помидоры
Новый базар: виноград
Новый базар: кукуруза
Новый базар: картошка, синие
Новый базар: тыква

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 40 грн;
  • груши – 40-70 грн;
  • лимоны – 60-90 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • сливы – 30-60 грн;
  • абрикосы – 50-80 грн;
  • персики – 50-80 грн;
  • арбузы – 15-25 грн;
  • дыни – 25-60 грн;
  • виноград – 50-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-70 грн;
  • брынза – 150-250;
  • творог – 70-180.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 220-250 грн;
  • антрекот – 200-250 грн;
  • шея – 220-270 грн;
  • ребра – 170-200 грн.

Мясо на одесском Новом рынке

Свинина

  • задняя часть – 180-200;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 180-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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