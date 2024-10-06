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Одеський Головпоштамт – все?

Одеський Головпоштамт – все?

Отак заходиш в історичну будівлю на Садовій, думаєш: от зараз знов побачу звичну величезну залу з сонячним мега-ліхтарем, якісь питання з передплати почну вирішувати. І ще раз помилуюсь головною залою пам’ятки архітектури… А нічого не виходить. Як каже мені (та іншим) охоронець: «Все ж написано: ходу немає. Все закрито, йдіть на Садову, 2».

Охоронець ще багато чого каже, але інформації майже немає. Бо сам нічого не знає, «що сталося». А головну залу ми побачили та сфотографували крізь скло. Вона закрита. Пусті робочі місця… Тиша-а-а-а…

Одесский Главпочтамт закрыт, хода нет

Одесский Главпочтамт, пустой зал

Одесский Главпочтамт, зал

Одесский Главпочтамт, двери закрыты

Про те, що на Головпоштамті (Одеська дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта») наступає ота «тиша», «Одеське життя» розказувало ще у серпні.

Тепер – все. Тиша повна. Головпоштамт на Садовій вулиці зачинив свої двері для відвідувачів. От лише у лівому крилі працює нещодавно відкритий Музей геноциду «Територія пам’яті».

Охоронець тільки розводить руками на численні запитання відвідувачів: сам, мовляв, нічого не знаю. Читайте об’яви.

Що на об’явах? Про Головпоштамт та його подальшу долю – ані слова, звичайно. Ну хіба що є інформація: відвідувачів тепер прийматимуть у новому відділенні на Садовій, 2 та на Софіївській, 11.

Одесский Главпочтамт, объявление

Одесский Главпочтамт, еще одно объявление

Одесский Главпочтамт

– Ну якщо так, то будівлю будуть продавати, – робить висновок чоловік з палицею та тяжко зітхає.

Виходжу на вулицю. По дорозі придивляюсь в одне з вікон: там написано: «Оренда». Ну ще можна побачити мішки з будматеріалами.

Одесский Главпочтамт, аренда

Одесский Главпочтамт, снаружи

Одесский Главпочтамт, фасад

На Садовій, 2 – свої «проблеми». Так, це нове невеличке поштове відділення (здається, тут ще нещодавно була аптека).

Так от, люди заходять і питають (мабуть, усі вони тільки що побували на Головпоштамті, якого вже немає):

– То що, Головпоштамт тепер тут?!

Робітники поштового відділення зараз чують це питання цілими днями. Звісно, це роздратовує:

– Тут вам ніякий не Головпоштамт! Тут нове поштове відділення. Усі послуги – для вас. Хочете – передплату зробимо чи кореспонденцію відправимо, чи посилки!..

Щось ще почула і про те, що шукати тут Одеську дирекцію Акціонерного товариства «Укрпошта» не треба…

Так що не і не шукайте. Можу лише повторити слова охоронця: «Читайте об’яви». Які, до речі, ми зафіксували, як і все інше, що стосується нашого (вже колишнього?) Головпоштамту…

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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