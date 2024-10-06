Одеський Головпоштамт – все?

Охоронець ще багато чого каже, але інформації майже немає. Бо сам нічого не знає, «що сталося». А головну залу ми побачили та сфотографували крізь скло. Вона закрита. Пусті робочі місця… Тиша-а-а-а…

Про те, що на Головпоштамті (Одеська дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта») наступає ота «тиша», «Одеське життя» розказувало ще у серпні.

Тепер – все. Тиша повна. Головпоштамт на Садовій вулиці зачинив свої двері для відвідувачів. От лише у лівому крилі працює нещодавно відкритий Музей геноциду «Територія пам’яті».

Охоронець тільки розводить руками на численні запитання відвідувачів: сам, мовляв, нічого не знаю. Читайте об’яви.

Що на об’явах? Про Головпоштамт та його подальшу долю – ані слова, звичайно. Ну хіба що є інформація: відвідувачів тепер прийматимуть у новому відділенні на Садовій, 2 та на Софіївській, 11.

– Ну якщо так, то будівлю будуть продавати, – робить висновок чоловік з палицею та тяжко зітхає.

Виходжу на вулицю. По дорозі придивляюсь в одне з вікон: там написано: «Оренда». Ну ще можна побачити мішки з будматеріалами.

На Садовій, 2 – свої «проблеми». Так, це нове невеличке поштове відділення (здається, тут ще нещодавно була аптека).

Так от, люди заходять і питають (мабуть, усі вони тільки що побували на Головпоштамті, якого вже немає):

– То що, Головпоштамт тепер тут?!

Робітники поштового відділення зараз чують це питання цілими днями. Звісно, це роздратовує:

– Тут вам ніякий не Головпоштамт! Тут нове поштове відділення. Усі послуги – для вас. Хочете – передплату зробимо чи кореспонденцію відправимо, чи посилки!..

Щось ще почула і про те, що шукати тут Одеську дирекцію Акціонерного товариства «Укрпошта» не треба…

Так що не і не шукайте. Можу лише повторити слова охоронця: «Читайте об’яви». Які, до речі, ми зафіксували, як і все інше, що стосується нашого (вже колишнього?) Головпоштамту…

Фото авторки