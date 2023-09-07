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Одесский сгоревший гипермаркет FOZZY “чистят” мародеры на шикарных авто (видео)

Одесский сгоревший гипермаркет FOZZY “чистят” мародеры на шикарных авто (видео)

Сожженный гипермаркет FOZZY стоит черным большим пятном на Балковской. Раньше сюда одесситы приезжали семьями за покупками. И некоторые жители города решили не изменять традициям и затариться в FOZZY снова.

Но есть нюанс. После прилета российской ракеты 14 августа супермаркет не работает. И более того — восстановлению не подлежит.

Но некоторых горожан это не остановило и они влезли в сгоревший магазин и загрузили полную машину того, что еще уцелело и имело хоть какую-то ценность.

Как видно на первом видео, в сгоревший гипермаркет за чем-то очень необходимым и уцелевшим вследствие пожара влезла компания молодых ребят.

И можно рассуждать о высоких ценах и нуждающихся людях, если бы не одно “НО”.

На втором видео засняли семью, загрузившую полный багажник коробок с продуктами и алкоголем. Они приехали мародерствовать на шикарном авто. Как утверждает автор видео, мародеры приехали на “Лексусе”.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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