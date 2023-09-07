Одесский сгоревший гипермаркет FOZZY “чистят” мародеры на шикарных авто (видео)

Сожженный гипермаркет FOZZY стоит черным большим пятном на Балковской. Раньше сюда одесситы приезжали семьями за покупками. И некоторые жители города решили не изменять традициям и затариться в FOZZY снова.

Но есть нюанс. После прилета российской ракеты 14 августа супермаркет не работает. И более того — восстановлению не подлежит.

Но некоторых горожан это не остановило и они влезли в сгоревший магазин и загрузили полную машину того, что еще уцелело и имело хоть какую-то ценность.

Как видно на первом видео, в сгоревший гипермаркет за чем-то очень необходимым и уцелевшим вследствие пожара влезла компания молодых ребят.

И можно рассуждать о высоких ценах и нуждающихся людях, если бы не одно “НО”.

На втором видео засняли семью, загрузившую полный багажник коробок с продуктами и алкоголем. Они приехали мародерствовать на шикарном авто. Как утверждает автор видео, мародеры приехали на “Лексусе”.

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