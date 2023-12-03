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Одеський Новий базар на початку зими: дешеві яйця, м’ясний рай і «хто де загубився»

Одеський Новий базар на початку зими: дешеві яйця, м’ясний рай і «хто де загубився»

Одеський Новий базар (він же Новий ринок – кому як) на самому початку зими: сонця немає, суботній день кличе «закуплятись». Люди проходять собі неквапливо, роздивляються, бо ж знають: Новий – це не тільки ринок, це «вихід у світ».

«Де тьотя Валя?»

– Де тьотя Валя з баклажанами?

– Навіщо тобі баклажани?

– Не потрібні мені баклажани. Мені тьотя Валя потрібна. Обіцяла дуже простий рецепт м’ясної запіканки.

Виявляється, тьотя Валя сьогодні не працює, що дуже обурило жіночку-покупця.

Хтось вголос читає об’яву, де зараз можна знайти дядю Юру. Починаються неквапливі здогадки, що ж той дядя «робить у корпусі» і взагалі «хто де загубився». Це люди так собі шуткують…

Одесский Новый рынок, дядя Юра
На Новом рынке в Одессе, 2 декабря 2023
На Новом рынке в Одессе

– Боже, дивись, яйця ж таки дешевше стали! Я тобі ще у середині листопада про це говорила.

– Ага, яйця дешевими здаються, далі до м’ясного раю підемо. Може, ти мені ще казкове сало знайдеш?

– Та все зараз казкове. Життя в нас зовсім казковим стало… Ой, дивись, ялинки вже продаються! Правда, штучні.

– Вони, здається, ще з літа продаються. Ти що, тільки побачила?

Яйца на Новом рынке
Цены на яйца в Одессе, Новый базар

Ой, чого тільки на тому історичному старому Новому не продається! Саме час цінами поцікавитися.

«Зимові» ціни на Новому базарі

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

  • картопля – 10-30 грн;
  • цибуля – 20-25 грн;
  • помідори – 50-100 грн;
  • буряк – 15-25 грн;
  • кабачки – 45-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 80-150 грн;
  • баклажани – 45-80 грн;
  • капуста – 25-40 грн;
  • морква – 20-25 грн грн;
  • гриби (печериці) 100-120 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
Овощи на Новом рынке
Одесский Новый рынок, овощи
Торговля овощами на Новом рынке в Одессе
Одесский Новый базар, овощи-фрукты
Фрукты на одесском Новом рынке
Фрукты на Новом базаре в Одессе

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

  • яблука – 15-30 грн;
  • слива – 40-60 грн;
  • груші – 40-80 грн;
  • виноград – 45-80 грн;
  • лимони – 40-80 грн;
  • мандарини – 60-100 грн;
  • апельсини – 60-90 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 35-70 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-170 грн.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 220-250 грн;
  • лопатка – 220-240 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.
Цены на рынке в Одессе, мясо
Новый рынок, мясо

Свинина

  • Задня частина – 180-240 грн;
  • шия «доходить» до 250-270 грн;
  • лопатка – 150-220 грн;
  • ребра – 180-190 грн.

Сало

  • несолоне сало – «стартує» від 90 грн (тонке), «доходить» до 200 грн (товсте);
  • солоне сало – «стартує» від 160 грн, доходить до 260 грн.

Що почому у рибних місцях Нового базару

  • короп – 110-150 грн;
  • товстолобик – 80-110 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-100 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • товстолобик – 70-100 грн.
  • сом – 200-250 грн.
Одесский Новый базар, рыба
Сколько стоит в Одессе рыба
Торговля рыбой в Одессе, Новый рынок

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