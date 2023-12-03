Одеський Новий базар на початку зими: дешеві яйця, м’ясний рай і «хто де загубився»

«Де тьотя Валя?»

– Де тьотя Валя з баклажанами?

– Навіщо тобі баклажани?

– Не потрібні мені баклажани. Мені тьотя Валя потрібна. Обіцяла дуже простий рецепт м’ясної запіканки.

Виявляється, тьотя Валя сьогодні не працює, що дуже обурило жіночку-покупця.

Хтось вголос читає об’яву, де зараз можна знайти дядю Юру. Починаються неквапливі здогадки, що ж той дядя «робить у корпусі» і взагалі «хто де загубився». Це люди так собі шуткують…

– Боже, дивись, яйця ж таки дешевше стали! Я тобі ще у середині листопада про це говорила.

– Ага, яйця дешевими здаються, далі до м’ясного раю підемо. Може, ти мені ще казкове сало знайдеш?

– Та все зараз казкове. Життя в нас зовсім казковим стало… Ой, дивись, ялинки вже продаються! Правда, штучні.

– Вони, здається, ще з літа продаються. Ти що, тільки побачила?

Ой, чого тільки на тому історичному старому Новому не продається! Саме час цінами поцікавитися.

«Зимові» ціни на Новому базарі

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

картопля – 10-30 грн;

цибуля – 20-25 грн;

помідори – 50-100 грн;

буряк – 15-25 грн;

кабачки – 45-60 грн;

огірки – 90-120 грн;

солодкий перець – 80-150 грн;

баклажани – 45-80 грн;

капуста – 25-40 грн;

морква – 20-25 грн грн;

гриби (печериці) 100-120 грн;

часник – 110-140 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

яблука – 15-30 грн;

слива – 40-60 грн;

груші – 40-80 грн;

виноград – 45-80 грн;

лимони – 40-80 грн;

мандарини – 60-100 грн;

апельсини – 60-90 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-70 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-170 грн.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 220-250 грн;

лопатка – 220-240 грн;

шия – 180-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

Задня частина – 180-240 грн;

шия «доходить» до 250-270 грн;

лопатка – 150-220 грн;

ребра – 180-190 грн.

Сало

несолоне сало – «стартує» від 90 грн (тонке), «доходить» до 200 грн (товсте);

солоне сало – «стартує» від 160 грн, доходить до 260 грн.

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 110-150 грн;

товстолобик – 80-110 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-100 грн;

судак – 150-250 грн;

товстолобик – 70-100 грн.

сом – 200-250 грн.

Читайте також і порівнюйте: Ціни на Привозі 1 грудня: безкоштовний сніг та «смішні» цінники (фоторепортаж).

Фото авторки