Ціни на Привозі 1 грудня: безкоштовний сніг та «смішні» цінники (фоторепортаж)

Картоплю з відра не брати!

— Сніг продається? — вирішив пошуткувати хтось з покупців.

Людина, що працює тут (не в настрої) відповіла одразу:

— Пошуткувати прийшли? Знали б ви, як ми той сніг прибирали…

— Та ми теж прибирали… Всі прибирали… Що ж ви так? Я просто спитав.

— Просто відповідаю: сніг безплатний, беріть, скільки треба. Якщо треба…

Виявилось, ніякого снігу не треба. Що треба? Звісно, продукти. Біля продуктів — ажіотаж. Ну то як завжди на Привозі. Чути: «Підходьте, купуйте, в нас ціни взагалі смішні!»

— А чому написано, що картоплю з відра не можна брати? Вона мені подобається.

Відповідь здивувала навіть мене (а я за життя на Привозі багато чого чула!):

— Вона мені теж подобається…

Що по чому: ціни на Привозі 1 грудня

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 10-23 грн;

цибуля — 15-30 грн;

помідори — 60-120 грн;

буряк — 20-30 грн;

кабачки — 45-70 грн;

огірки — 75-100 грн;

солодкий перець — 20-85 грн;

баклажани — 20-65 грн;

капуста — 20-30 грн.

часник — 90-150 грн;

морква — 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10 грн.

Ціни на фрукти на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука — 15-30 грн;

слива — 20-50 грн;

груші — 25-75 грн;

виноград — 50-75 грн;

лимони — 30-65 грн;

мандарини — 40-85 грн

апельсини — 50-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-85 грн;

бринза – 150-200 грн;

сир – 80-110 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 220-240 грн;

теляча шия — 170-180 грн;

ребра — 120-130 грн.

антрекоти — 170 грн.

Свинина:

задня частина — 180-190 грн;

шия — 220-240

лопатка — 150-160 грн;

ребра — 180-200 грн;

сало (від «тонкого» до «товстого») — 100-190 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 140-260 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

карасі — 60-70 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн;

судак — 180-220 грн;

товстолобик — 70-100 грн.

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Фото: Марія Котова