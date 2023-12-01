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Ціни на Привозі 1 грудня: безкоштовний сніг та «смішні» цінники (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 1 грудня: безкоштовний сніг та «смішні» цінники (фоторепортаж)

Сніговий буревій пройшовся по одеському Привозу. Та побачити на ринку можна тепер тільки його наслідок у вигляді величезної брудної гори: між рядами все чисто. Довелось навіть почути про «ціну» на той сніг, але головне — та поцікавитись цінами на продукти.

Картоплю з відра не брати!

— Сніг продається? — вирішив пошуткувати хтось з покупців.

Людина, що працює тут (не в настрої) відповіла одразу:

— Пошуткувати прийшли? Знали б ви, як ми той сніг прибирали…

Привоз 1.12. Котова

— Та ми теж прибирали… Всі прибирали… Що ж ви так? Я просто спитав.

— Просто відповідаю: сніг безплатний, беріть, скільки треба. Якщо треба…

Виявилось, ніякого снігу не треба. Що треба? Звісно, продукти. Біля продуктів — ажіотаж. Ну то як завжди на Привозі. Чути: «Підходьте, купуйте, в нас ціни взагалі смішні!»

— А чому написано, що картоплю з відра не можна брати? Вона мені подобається.

Привоз 1.12. Котова

Відповідь здивувала навіть мене (а я за життя на Привозі багато чого чула!):

— Вона мені теж подобається…

Що по чому: ціни на Привозі 1 грудня

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля — 10-23 грн;
  • цибуля — 15-30 грн;
  • помідори — 60-120 грн;
  • буряк — 20-30 грн;
  • кабачки — 45-70 грн;
  • огірки — 75-100 грн;
  • солодкий перець — 20-85 грн;
  • баклажани — 20-65 грн;
  • капуста — 20-30 грн.
  • часник — 90-150 грн;
  • морква — 15-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10 грн.

Ціни на фрукти на одеському Привозі (за один кілограм):

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
  • яблука — 15-30 грн;
  • слива — 20-50 грн;
  • груші — 25-75 грн;
  • виноград — 50-75 грн;
  • лимони — 30-65 грн;
  • мандарини — 40-85 грн
  • апельсини — 50-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз 1.12. Котова

  • яйця (десяток) – 40-85 грн;
  • бринза – 150-200 грн;
  • сир – 80-110 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова

Яловичина-телятина: 

  • задня частина — 220-240 грн;
  • теляча шия — 170-180 грн;
  • ребра — 120-130 грн.
  • антрекоти — 170 грн.

Свинина:

  • задня частина — 180-190 грн;
  • шия — 220-240
  • лопатка — 150-160 грн;
  • ребра — 180-200 грн;
  • сало (від «тонкого» до «товстого») — 100-190 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 140-260 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
Привоз 1.12. Котова
  • карасі — 60-70 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн;
  • судак — 180-220 грн;
  • товстолобик  — 70-100 грн.

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Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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