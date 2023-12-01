Ціни на Привозі 1 грудня: безкоштовний сніг та «смішні» цінники (фоторепортаж)

Сніговий буревій пройшовся по одеському Привозу. Та побачити на ринку можна тепер тільки його наслідок у вигляді величезної брудної гори: між рядами все чисто. Довелось навіть почути про «ціну» на той сніг, але головне — та поцікавитись цінами на продукти.
Картоплю з відра не брати!
— Сніг продається? — вирішив пошуткувати хтось з покупців.
Людина, що працює тут (не в настрої) відповіла одразу:
— Пошуткувати прийшли? Знали б ви, як ми той сніг прибирали…
— Та ми теж прибирали… Всі прибирали… Що ж ви так? Я просто спитав.
— Просто відповідаю: сніг безплатний, беріть, скільки треба. Якщо треба…
Виявилось, ніякого снігу не треба. Що треба? Звісно, продукти. Біля продуктів — ажіотаж. Ну то як завжди на Привозі. Чути: «Підходьте, купуйте, в нас ціни взагалі смішні!»
— А чому написано, що картоплю з відра не можна брати? Вона мені подобається.
Відповідь здивувала навіть мене (а я за життя на Привозі багато чого чула!):
— Вона мені теж подобається…
Що по чому: ціни на Привозі 1 грудня
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля — 10-23 грн;
- цибуля — 15-30 грн;
- помідори — 60-120 грн;
- буряк — 20-30 грн;
- кабачки — 45-70 грн;
- огірки — 75-100 грн;
- солодкий перець — 20-85 грн;
- баклажани — 20-65 грн;
- капуста — 20-30 грн.
- часник — 90-150 грн;
- морква — 15-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
Ціни на фрукти на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 15-30 грн;
- слива — 20-50 грн;
- груші — 25-75 грн;
- виноград — 50-75 грн;
- лимони — 30-65 грн;
- мандарини — 40-85 грн
- апельсини — 50-80.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-85 грн;
- бринза – 150-200 грн;
- сир – 80-110 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 220-240 грн;
- теляча шия — 170-180 грн;
- ребра — 120-130 грн.
- антрекоти — 170 грн.
Свинина:
- задня частина — 180-190 грн;
- шия — 220-240
- лопатка — 150-160 грн;
- ребра — 180-200 грн;
- сало (від «тонкого» до «товстого») — 100-190 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 140-260 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- карасі — 60-70 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 100 грн;
- судак — 180-220 грн;
- товстолобик — 70-100 грн.
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Фото: Марія Котова