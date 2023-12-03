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Одесский Новый базар в начале зимы: дешевые яйца, мясной рай и «кто где потерялся»

Одесский Новый базар в начале зимы: дешевые яйца, мясной рай и «кто где потерялся»

Одесский Новый базар (он же Новый рынок – кому как) в самом начале зимы: солнца нет, выходной день зовет «закупаться». Люди проходят себе неторопливо, рассматривают, потому что знают: Новый – это не только рынок, это «выход в свет».

«Где тетя Валя?»

– Где тетя Валя с баклажанами?

– Зачем тебе баклажаны?

– Не нужны мне баклажаны. Мне тетя Валя нужна. Обещала очень простой рецепт мясной запеканки.

Оказывается, тетя Валя сегодня не работает, что очень возмутило женщину-покупателя.

Кто-то громко читает объявление, где сейчас можно найти дядю Юру. Начинаются неторопливые догадки, что тот дядя «делает в корпусе» и вообще, «кто где потерялся». Это люди так себе шутят…

Одесский Новый рынок, дядя Юра
На Новом рынке в Одессе, 2 декабря 2023
На Новом рынке в Одессе

– Боже, смотри, яйца все-таки дешевле стали! Я тебе еще в середине ноября об этом говорила.

– Ага, яйца дешевыми кажутся, дальше в мясной рай пойдем. Может, ты мне еще найдешь сказочное сало?

– Да все сейчас сказочное. Жизнь у нас совсем сказочной стала… Ой, смотри, елки уже продаются! Правда, искусственные.

– Они, кажется, еще с лета продаются. Ты что, только увидела?

Яйца на Новом рынке
Цены на яйца в Одессе, Новый базар

Ой, что только на том историческом старом Новом не продается! Самое время ценами поинтересоваться.

«Зимние» цены на Новом базаре

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

  • картофель – 10-30 грн;
  • лук – 20-25 грн;
  • помидоры – 50-100 грн;
  • свекла – 15-25 грн;
  • кабачки – 45-60 грн;
  • огурцы – 90-120 грн;
  • сладкий перец – 80-150 грн;
  • баклажаны – 45-80 грн;
  • капуста – 25-40 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • грибы (шампиньоны) – 100-120 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Овощи на Новом рынке
Одесский Новый рынок, овощи
Торговля овощами на Новом рынке в Одессе
Одесский Новый базар, овощи-фрукты
Фрукты на одесском Новом рынке
Фрукты на Новом базаре в Одессе

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

  • яблоки – 15-30 грн;
  • слива – 40-60 грн;
  • груши – 40-80 грн;
  • виноград – 45-80 грн;
  • лимоны – 40-80 грн;
  • мандарины – 60-100 грн;
  • апельсины – 60-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) – 35-70 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • сыр – 80-170 грн.

Теперь – о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 220-250 грн;
  • лопатка – 220-240 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн.

Свинина

  • задняя часть – 180-240 грн;
  • шея «доходит» до 250–270 грн;
  • лопатка – 150-220 грн;
  • ребра – 180-190 грн.

Сало

  • несоленое сало «стартует» от 90 грн (тонкое), «доходит» до 200 грн (толстое);
  • соленое сало «стартует» от 160 грн, доходит до 260 грн.

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 110-150 грн;
  • толстолобик – 80-110 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-100 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • толстолобик – 70-100 грн.
  • сом – 200-250 грн.
Одесский Новый базар, рыба
Сколько стоит в Одессе рыба
Торговля рыбой в Одессе, Новый рынок

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