Одесский Новый базар в начале зимы: дешевые яйца, мясной рай и «кто где потерялся»

«Где тетя Валя?»

– Где тетя Валя с баклажанами?

– Зачем тебе баклажаны?

– Не нужны мне баклажаны. Мне тетя Валя нужна. Обещала очень простой рецепт мясной запеканки.

Оказывается, тетя Валя сегодня не работает, что очень возмутило женщину-покупателя.

Кто-то громко читает объявление, где сейчас можно найти дядю Юру. Начинаются неторопливые догадки, что тот дядя «делает в корпусе» и вообще, «кто где потерялся». Это люди так себе шутят…

– Боже, смотри, яйца все-таки дешевле стали! Я тебе еще в середине ноября об этом говорила.

– Ага, яйца дешевыми кажутся, дальше в мясной рай пойдем. Может, ты мне еще найдешь сказочное сало?

– Да все сейчас сказочное. Жизнь у нас совсем сказочной стала… Ой, смотри, елки уже продаются! Правда, искусственные.

– Они, кажется, еще с лета продаются. Ты что, только увидела?

Ой, что только на том историческом старом Новом не продается! Самое время ценами поинтересоваться.

«Зимние» цены на Новом базаре

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

картофель – 10-30 грн;

лук – 20-25 грн;

помидоры – 50-100 грн;

свекла – 15-25 грн;

кабачки – 45-60 грн;

огурцы – 90-120 грн;

сладкий перец – 80-150 грн;

баклажаны – 45-80 грн;

капуста – 25-40 грн;

морковь – 20-25 грн;

грибы (шампиньоны) – 100-120 грн;

чеснок – 110-140 грн;

зелень в пучках «стартует» от 15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

яблоки – 15-30 грн;

слива – 40-60 грн;

груши – 40-80 грн;

виноград – 45-80 грн;

лимоны – 40-80 грн;

мандарины – 60-100 грн;

апельсины – 60-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 35-70 грн;

брынза – 160-250 грн;

сыр – 80-170 грн.

Теперь – о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 220-250 грн;

лопатка – 220-240 грн;

шея – 180-220 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

задняя часть – 180-240 грн;

шея «доходит» до 250–270 грн;

лопатка – 150-220 грн;

ребра – 180-190 грн.

Сало

несоленое сало «стартует» от 90 грн (тонкое), «доходит» до 200 грн (толстое);

соленое сало «стартует» от 160 грн, доходит до 260 грн.

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 110-150 грн;

толстолобик – 80-110 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-100 грн;

судак – 150-250 грн;

толстолобик – 70-100 грн.

сом – 200-250 грн.

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