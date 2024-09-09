Новини Одеси та Одеської області

В Одесі поруч із Дюком відбулася дивовижна виставка

В Одесі поруч із Дюком відбулася дивовижна виставка

У самому серці Одеси, поруч з пам’ятником Дюку проходить виставка дитячих малюнків. Діти з усієї України надіслали свої малюнки, аби під час війни розказати про свої мрії.

Нагадаємо, з початку війни пам’ятник Дюку де Рішельє для захисту від можливих пошкоджень, був обкладений мішками з піском.

Малюнки

Так, розказати, а не тільки намалювати свою мрію. Бо поруч з кожним малюнком ― лист від маленького художника чи художниці. Деякі листи й малюнки ― наче сльози та біль душі. А ще ― головне! ― дитяча надія.

Ось таке воно ― «Обличчя української мрії» під час повномасштабного вторгнення. Ось такі вони ― малюнки й листи дітей війни…

Метою проєкту (Всеукраїнське об’єднання «Патріот») стало одне ― розповісти усьому світу про те, чим живуть українські діти під час війни, що вони переживають, на що сподіваються.

Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки

Діти війни… Хтось з них зараз живе не в Україні, хтось покинув свої домівки й перебрався в інші регіони Батьківщини, а хтось залишився вдома…

Кожний малюнок, кожний лист до нього ― це дитяча сповідь.

«З початком війни я дуже хвилююсь за людей, і кожен раз, коли лунає сирена, мені дуже сумно, тому що вона ― передвісник смерті або руйнувань», ― пише маленька Дарина.

Це тільки маленький уривок з одного листів, що розташований поруч з малюнком-мрією…

А мрія у кожного з цих маленьких митців ― одна-єдина, як і у нас з вами…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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