Святкуємо головне свято країни: топ-5 подій, які відбудуться в Одесі 23 – 25 серпня

А ще на вас чекають одеські театри: Василька – який саме в ці дні розпочинає ювілейний сезон і Оперний, де розпочинається традиційний вже фестиваль “Оксамитовий сезон”, який відкриється унікальною програмою. Також традиційно на вас чекає концерт в Ботанічному саду. Якщо ви прихильник сучасного мистецтва, на вас чекають в Художньому музеї де відбудеться музичний перформанс Олексія Шмурака. Ну а, якщо ви хочете просто відпочити, то артисти гумористичного Дизель шоу чекають на вас в Музкомедії.

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23 серпня 16:00, 24 серпня, 18:00. Премʼєра вистави “Вирій”

Театр Василька.

Відкриття ювілейного 100-го сезону в Одеському театрі Василька відбудеться прмʼєрою вистави “Вирій”.

«Вирій» – драма на одну дію про жінок, які проживають війну. Кожна з них має за плечима складний життєвий шлях, і кожна рішуче вирушила у свій путь. Примхлива доля зводить їх на одній автобусній зупинці, де нечасто оголюють душу незнайомцям, але що ж робити, коли очікуваний транспорт ніяк не забере їх звідси?

В ролях зірковий склад театру: Нінель Наточа, Ірина Бессараб, Марія Буймович, Ірина Шеляг.

23 серпня, 18:30. Казки віденського лісу

Ботанічний сад. Нова територія.

В цей вечір ви зможете почути, як природа оживає у музиці і перенестися у чарівний світ Віденського лісу, сповнений життям, феєрій та мелодій. Серед рослин для вас зазвучать шедеври австрійської музики – твори: Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Й.Брамса, Ф. Шуберта, Ф.Крайслєра та приємні музичні сюрпризи.

Для вас будуть грати лауреатки численних міжнародних конкурсів чарівні Наталя Мазепа (скрипка), артистка Національного одеського філармонійного оркестру Анна Кравченко (скрипка) та композитор, викладач ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського Марія Ковальова (фортепіано).

23, 24 серпня, 19:00. Дизель шоу до Дня Незалежності

Театр Музкомедії.

Великі концерти на підтримку ЗСУ!

Автори відомого українського гумористичного шоу вирішили привезти в Одесу патріотичні концерти, які відгукнуться в серці кожного, а також нагадують, що кожний квиток – це донат. Незалежний гумор даруватимуть актори «Дизель Шоу»: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Яна Глущенко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Юлія Мотрук і Дмитро Танкович.

24 серпня, 15:00. Перфоманс Олексія Шмурака “Маргіналії до еволюції”

Одеський національний художній музей.

Якщо ви втомилися від серйозних подій, пошуків сенсів та глибоких інтелектуальних контекстів – ця вистава для вас. Про що думають жінки? Чого бояться? Про що вони мріють? І чи існує жіноча дружба? Дізнайтесь, подивившись сучасну комедію «П’яні вишні». Відверта і запальна комедія «П’яні вишні» змусить вас усміхатися з першої до останньої хвилини!

24 серпня, 17:00. Vlasne.

Одеська опера.

Відкриття фестивалю “Оксамитовий сезон”. Фестиваль відкриється масштабною концертною імпрезою «VLASNE. Ukrainian Project.» Чотири століття української музики: від Бортнянського до Вакарчука зазвучать в Одеській опері в цей урочистий вечір: поєднання архаїки та сучасності, класики й модерну.

Це буде символічний музичний екскурс в неповторну історію української музики без міфів. На вас очікує концептуально і візуально стильна вистава, що за сенсами і змістом є антитезою будь-якої шароварщини.

