Одеська Музкомедія починає працювати над прем’єрою сенсаційної рок-опери

«Ісус Христос — суперзірка» (Jesus Christ Superstar) … Рок-опера, що стала сенсацію, яку називають «вічною», яка на початку сімдесятих викликала так багато дискусій. До речі, вони виникають у суспільстві й досі… І от Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК) починає роботу над прем’єрою цієї рок-опери. Так і хочеться додати — до неймовірної роботи над неймовірним матеріалом…

«Перемовини з правовласниками досягли успіху»

Ми спілкуємося з директором-художнім керівником ОАТМК заслуженим працівником культури України Оленою Редько:

Головна родзинка цієї вистави — той факт, що вона буде виконуватись англійською. Ми довго думали про переклад. Спілкувались з авторами різних перекладів. Потім вирішили, що наш глядач і зрозуміє, і прийме виставу її «рідною» мовою — англійською. Крім того, на допомогу прийде синхронний рухомий відеорядок українською.

Олена Григорівна нагадує, якою яскравою театральною подією стала у свій час прем’єра рок-опери «Ісус Христос — суперзірка», а потім і відомий фільм. Згадує й про ті «до дірок просвердлені платівки» з відомими аріями з рок-опери, що стала цілою епохою.

Про цю виставу в театрі думали ще до ковіду… І от тільки тепер головний режисер театру Володимир Подгородинський розпочинає роботу над прем’єрою.

Ми щойно змогли домовитися з власниками прав на цей твір. На щастя, живий ще сам Ллойд Веббер — автор музики до рок-опери… Наші перемовини з правовласниками досягли успіху. На щастя, вони пішли нам назустріч: наші витрати за використання твору зменшено у чотири рази! Договір з правовласниками укладений — і ми вже отримали і нотний матеріал, і п’єсу. І ми вже розпочинаємо активну роботу над прем’єрою, —

розповідає Олена Редько.

Готуємось до театральної події

У театрі розповідають: майбутні виконавці з великим інтересом починають роботу над сенсаційною рок-оперою. А глядачі, звісно, вже з нетерпінням очікують на прем’єру.

Коли ж вона відбудеться? Важко називати «точні терміни» у наш нелегкий час на воєнному стані… Але, як сподіваються в ОАТМК, прем’єра рок-опери відбудеться вже десь наприкінці цього року.

У всі часи наш театр намагається створити щось нове, навіть несподіване. Нова робота над рок-оперою — це для нас як вершина, яку будемо намагатись підкорити. Сподіваємось, що рок-опера «Ісус Христос — суперзірка» стане справжньою театральною подією для наших глядачів. Ми ж театр, який може все, —

нагадує Олена Редько.

З історії всесвітньо відомої рок-опери

«Ісус Христос — суперзірка» (англ. Jesus Christ Superstar) — рок-опера, музику до якої написав Ендрю Ллойд Веббер, а слова — Тім Райс. Твір описує останній тиждень життя Ісуса Христа і зраду його учня Юди Іскаріота.

Твір починається входом Господа у Єрусалим, а завершується розп’яттям Христа. Опера описує біблійні події, не дотримуючись ортодоксальних церковних традицій.

В оригінальній версії роль Ісуса виконав Ієн Гіллан — вокаліст «Deep Purple». У жовтні 1970 р. Тім Райс і Ендрю Ллойд Веббер записали подвійний (на 2 платівках) музичний альбом «Jesus Christ Superstar». У 1973 році на основі рок-опери режисер Норман Джуінсон екранізував мюзикл з однойменною назвою.

У 2000 році відбулася друга екранізація мюзиклу австралійськими кіноматографістами, з новим акторським складом та назвою Jesus Christ Superstar. Millennium Version…

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Фото: apostrophe.ua; babel.ua.

Фото Олени Редько — пресслужба ОАТМК.