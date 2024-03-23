Одеса відсвяткує своє 609-річчя травневим фестивалем

Скільки років Одесі?.. Складане питання, яке і під час повномасштабної війни набирає обертів: суперечки навкруги «болючої теми» тривають.

19 травня 2024 року, за останніми історичними даними, Одесі виповниться 609 років.

Перша відома назва міста Кочубеїв (Кочубіїв). Після захоплення його турками воно стало Хаджибеєм. І тільки потім – Одесою.

Фестиваль, якій має відбутися 18-19 травня, не просто хоче відповісти на це питання, а, як розповідає Вікторія Кравченко, «це буде перше святкування реальної історії Одеси».

Організатори фестивалю – група однодумців «Одесі Шістсот», ГО «Незламна молодь», Митецький простір та інші. У фестивалі візьмуть участь відомі одеські історики і митці.

– Ми намагаємось зробити фестиваль дійсно живим, насиченим. В ньому візьмуть участь не тільки історики, а й митці, майстри прикладного мистецтва, режисери, одеські гіди. А стати його гостем зможе хто схоче, бо ж вхід на два фестивальних дні – вільний. Ми сподіваємось, що фестиваль стане і потужною пізнавальною подією, і справжнім святом, –розповідає Вікторія.

Живий і насичений… Зараз йде підготовка до святкування історичного дня народження Одеси. Вікторія розповідає, що на великій сцені очікується показ п’яти постановок Володимира Островського. Це «особлива» театралізована форма, в якій зможуть брати участь усі, хто побажає.

«Великий потоп берегів Чорноморських», «Князь Вітовт і Коцюбіїве», «Турецька факторія на чорноморських берегах», «Антиміф, «Скальковський, Воронцов і Ніколай перший» – ось які назви мають ці постановки.

Лекція з серії «Імена української Одеси»… Цю цікаву тему розкриє на фестивалі одеський гід Віолетта Дідук…

Поети – про Одесу… Презентації книжок, концертні програми, екскурсія маловідомими музейними артефактами, історичні квести, виставки… Одеські історики прочитають гостям фестивалю свої живі лекції з історії міста у моря.

А ще має відбутися аукціон, всі зібрані гроші від якого підуть, звісно, на допомогу нашим ЗСУ. Розігруватися буде копія картини Анатолія Кравченка «Кочубіїв-Хаджибей-Одеса».

Але ж йде війна… Тому, звісно, організатори фестивалю поки не називають адресу локації, де він має відбутися.

Хочете стати гостем фестивалю? Тож зареєструйтесь за посиланням – і вам особисто повідомлять час і місце проведення фестивалю/

Нагадаємо, вхід на фестиваль вільний. Поруч з місцем його проведення є сховище на випадок повітряної тривоги.

Фото авторки