Відходи війни: чи можна уламки зруйнованих будівель використовувати повторно

Закон щодо поводження з відходами від пошкоджень

За час повномасштабної агресії рф, за даними Міністерства екології, кількість відходів війни в Україні зрівнялася із загальним обсягом військового сміття по всій Європі за період Другої світової. Чимала частина з них — будівельні відходи. Тож торік уряд затвердив «Порядок поводження з відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель і споруд унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їхніх наслідків». Цей документ визначає процес сортування та переробки будівельного сміття. Адже якщо такі відходи просто відправляти на звалище, чимала частина країни може перетворитися на сміттєвий полігон.

Сортування будівельного сміття

Будівельні відходи потрібно відсортувати. Якщо вони утворилися внаслідок атаки дронів або ракет і серед руїн можуть бути боєприпаси, що не розірвалися, робити це доводиться практично вручну. Складність полягає ще й у тому, що окрім металопластику, скла, армувальної сітки, мінеральної вати, деревини та різних побутових речей, які можна використати повторно, серед руїн можуть міститися й небезпечні матеріали. Це, наприклад, термодеформовані елементи теплоізоляції фасаду, азбестовий шифер, які часто неможливо відокремити від загальної маси сміття. У цьому разі будівельні відходи сортувати не можна — вони підлягають захороненню на полігоні. Але навіть якщо відходи загалом безпечні, їх можна використовувати як вторинну сировину тільки після досліджень на рівень токсичності.

Сьогодні в багатьох країнах створено замкнутий цикл демонтажу, сортування, переробки будівельного сміття та виготовлення з нього вторинних матеріалів. На сміттєві полігони вивозиться незначна частина будівельних відходів. Зміни в законодавстві наближають Україну до створення такої ж системи поводження з відходами. Але правил недостатньо — потрібні технології. А один комплекс, оснащений подрібнювачем і магнітним сепаратором, який перетворює бетонні плити на щебінь і відсортовує металеву арматуру за допомогою магніту, коштує понад мільйон євро.

Переробка та повторне використання сміття

Основний обсяг будівельних відходів припадає на бетон, залізобетон, цеглу, а в Одесі — ще й на ракушняк. Усе це може стати в пригоді місту. Наприклад, осколки каменів можуть стати наповнювачем для залізобетонних конструкцій. Щебінь, отриманий із переробленого бетону, послужить для засипання боліт, котлованів, воронок від вибухів, для створення тимчасових доріг. Він придатний також для виготовлення фундаментних блоків, перекриттів, перемичок, сходових майданчиків і маршів. Пісок і керамзит можна використовувати для створення бетону низької марки. Асфальт, оброблений за допомогою високих температур, застосовують при прокладанні доріг.

У будівництві також застосовують подрібнений метал після переплавлення і відновлену арматуру. Залишки дерев’яних виробів можуть стати основою для виробництва опалювальних пелет і брикетів. Також дерево можна переробити на тріску.

Хоча вторинна сировина не є повноцінним будівельним матеріалом, як допоміжний використовувати її вигідно через досить низьку ціну.

Сміттєпереробний завод: Японія допоможе?

В Одесі переробкою будівельного сміття займалися кілька приватних компаній. Вони виробляли щебінь, бетон і матеріал для виготовлення тротуарної плитки. Однак великого обсягу переробки таке виробництво не передбачало.

Водночас влада Одеси вже понад десять років обіцяє побудувати сміттєпереробний завод. Для цих цілей міськрада навіть збиралася брати кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Планувалося, що завод вироблятиме будматеріали, вторсировину, компост і альтернативне паливо. Ось тільки місця для його розміщення знайти не могли. Річ у тім, що єдине міське звалище «Дальницькі кар’єри» було на 50 років здано в оренду приватній сміттєзвалищній компанії «Союз» (зараз «Кліар-Сіті»). Тільки в травні 2023 року рішенням Господарського суду Одеської області полігон повернули одеській громаді. Саме там місто і планувало побудувати сміттєпереробний завод.

Мер Одеси під час робочого візиту в місто-побратим Йокогаму в рамках Меморандуму про технічне співробітництво обговорював це питання з фахівцями профільної технологічної компанії GFE Engineering Corporation. У липні минулого року корпорація передала Одесі 33 портативних системи очищення води. А зараз обіцяє технічну й технологічну допомогу в будівництві сміттєпереробного заводу. Щоправда, терміни поки що не визначені.