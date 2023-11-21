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В інтернеті продають “сувеніри” зі зруйнованого ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі

В інтернеті продають “сувеніри” зі зруйнованого ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі

Невідомі виставили на продаж фрагменти зруйнованого влітку після влучення ракети “Онікс” Спасо-Преображенського собору. Як сувенір пропонують придбати балясини з найбільш постраждалої частини храму.

“Лот” розміщений на найбільшому інтернет-майданчику для колекціонерів, поціновувачів давнини та любителів артефактів історії.

Зокрема, колекціонерам пропонують мармурову балясину з дефектами.

“Придбання цього лоту це гарний експонат у колекцію”, – пишуть продавці.

На фото, яке розмістили ділки, показано зруйновану вівтарну огорожу у Спасо-Преображенському соборі Одеси та виділено місце розташування балясини.

Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований росіянами під час масованої атаки 23 липня 2023 року, є сучасною спорудою – копією святині, збудованою наприкінці ХVIII ст. Собор було закладено у 1795 році, але у 1936 році він був повністю зруйнований і відбудований заново у 1999-2011 роках.

Найбільші руйнування під час атаки будівля отримала у східній, вівтарній частині – одна зі стін має нестабільне становище і може впасти.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що пряме влучення ракети в собор призвело до важких наслідків: одна зі стін має нестабільне становище і може статися її раптове некероване обвалення.

Наразі храм продовжує руйнуватися через дощову погоду. Будова потребує якнайшвидшої консервації.

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