Обладнання для важких хворих отримала лікарня в Сараті

Саратська центральна лікарня отримала допомогу від благодійного фонду «Нова Україна».
Багатофункціональні медичні ліжка, системи моніторингу фізіологічних показників та медичні засоби, призначені для пацієнтів із важкими медичними станами, уже розмістили у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікарні у місті Сарата.
Перевагою таких ліжок є зміна положення ніг, тулуба, голови пацієнта за допомогою електроприводу. Також наявна система сповіщення медичного персоналу та резервне акумуляторне живлення на випадок відсутності електропостачання. Ліжка також укомплектовані протипролежневими матрацами.
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