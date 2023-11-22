Обладнання для важких хворих отримала лікарня в Сараті

Кодиму зариблюють молодняком промислових видів риб у кількості десятків тисяч Кодима — ріка дитинства для жителів надкодимських сіл. Старожили пам’ятають, як на станції Заплази у великих плетених кошиках продавали раків. І сподіваються, що їх також будуть розводити у промислових масштабах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як переселенка створила в Рені ансамбль ромської пісні і танцю «Ягарі» Окрасою кожного благодійного ярмарку, що проводиться в Ренійській громаді на користь ЗСУ, є ансамбль ромських пісень і танців «Ягарі», що в перекладі означає «Вогонь». Він з’явився в Ренійському Центрі культури та дозвілля трохи більше року тому, а організувала його переселенка з Миколаївської області Вікторія Гончарова. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ