Оборудование для тяжелых больных получила больница в Сарате

Многофункциональные медицинские кровати, системы мониторинга физиологических показателей и медицинские средства, предназначенные для пациентов с тяжелыми медицинскими состояниями, уже разместили в отделении анестезиологии и интенсивной терапии больницы в городе Сарата.

Преимуществом таких кроватей является изменение положения ног, туловища, головы пациента с помощью электропривода. Также имеется система оповещения медицинского персонала и резервное аккумуляторное питание на случай отсутствия электроснабжения. Кровати также укомплектованы противопролежневыми матрасами.

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