Оборудование для тяжелых больных получила больница в Сарате

Саратская центральная больница получила помощь от благотворительного фонда «Нова Україна».
Многофункциональные медицинские кровати, системы мониторинга физиологических показателей и медицинские средства, предназначенные для пациентов с тяжелыми медицинскими состояниями, уже разместили в отделении анестезиологии и интенсивной терапии больницы в городе Сарата.
Преимуществом таких кроватей является изменение положения ног, туловища, головы пациента с помощью электропривода. Также имеется система оповещения медицинского персонала и резервное аккумуляторное питание на случай отсутствия электроснабжения. Кровати также укомплектованы противопролежневыми матрасами.
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